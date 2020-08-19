Бывший вице-президент России: Политическая карьера Лукашенко закончилась

Бывший вице-президент России: Политическая карьера Лукашенко закончилась6
- 19.08.2020, 14:14
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Выезды на заводы ему уже не помогут.
Из-за протестов Беларуси, начавшихся после выборов президента, у действующего Лукашенко нет политического будущего. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой.
«Политическая карьера Лукашенко в Беларуси закончилась. Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так», — сказал Руцкой.
По его словам, современные политики не умеют общаться с людьми и слушать их. «Выезды на заводы ему уже не помогут — поезд ушел», — добавил Руцкой.