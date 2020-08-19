Замгендиректора Национального кадастрового агентства подал заявление на увольнение 5 19.08.2020, 14:37

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Дмитрий Ритвинский

Работники требуют новых выборов.

Большинство работников Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси подписало открытое обращение, в котором призвало остановить насилие, выпустить всех политических заключенных и провести новые выборы президента. Если эти требования не будут выполнены, то работники будут рассматривать правовую возможность проведения забастовки. Кроме того, замгендиректора НКА Дмитрий Ритвинский в связи с ситуацией в стране подал заявление на увольнение, пишет tut.by.

В Национальном кадастровом агентстве работает 166 человек, 88 их которых уже подписались под открытым коллективным обращением. В нем сказано, что работники чувствуют боль и шок, от событий которые происходят в стране — в первую очередь от насилия по отношению к мирным людям. При этом, они не уверены, что это все не повторится завтра.

— Мы призываем прекратить беспочвенную жестокость и применение силы сотрудниками правоохранительных органов. Призываем прекратить кровопролитие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют законное конституционное право открыто высказывать свою политическую позицию, — говорится в обращении.

Сотрудники агентства также требуют справедливого расследования всех случаев превышения служебных полномочий и незаконного использования силы против мирных граждан нашей страны.

— Мы требуем освобождения всех политических заключенных, граждан Республики Беларусь, которые были задержаны в рамках мирных протестов и над которыми происходит насилие со стороны силовых структур. Мы требуем бесперебойной работы сети Интернет, а также освещения реальных событий государственными СМИ, — пишут работники НКА.

К тому же, у работников Национального кадастрового агентства есть масса причин не доверять цифрам ЦИКа по итогам голосования на президентских выборах.

— Страна, в которой нет доверия к власти, лишена будущего. Мы требуем проведения новых президентских выборов с участием всех альтернативных кандидатов, а также с допуском независимых наблюдателей из стран мирового сообщества, представителей всех кандидатов в президенты и общественности. Выбор народа должен быть безусловно принят всеми, — говорится в обращении.

В случае отсутствия реагирования и невыполнения этих требований, подписавшиеся работники НКА будут рассматривать правовую возможность проведения забастовки.

Обращение будет направлено в Государственный комитет по имуществу, Администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Совет Республики, Конституционный суд, Верховный суд, Совет Министров.

Как говорят работники предприятия, руководитель провел с ними уже две встречи по поводу этого обращения. Людей отговаривают подписываться.

— Кто не подписал, хотят подписать, но боятся. Увольнения, давления и чего угодно, — рассказывает один из сотрудников НКА.

Кроме того, сегодня замгендректора Национального кадастрового агентства, эксперт по недвижимости Дмитрий Ритвинский, который также подписался под обращением, подал заявление на увольнение с 20 августа.

По его словам, сложившаяся политическая обстановка в стране не позволяет ему в полной мере исполнять свои обязанности. При принятии решения он просит учесть его безупречный 18-летний опыт работы в ГУП «Национальное кадастровое агентство».

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