Директор школы в Полоцке увольняется в знак протеста 2 19.08.2020, 14:45

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Наталья Вольвачева

Фото: «ВКонтакте»

Она выступила против массовых фальсификаций на выборах.

Директор школы № 5 Полоцка Наталья Вольвачева после выборов подала заявление на увольнение, пишет tut.by. В своем видеообращении она объясняет, что это ее личный протест против того, что педагогов «сломали, сделали преступниками, заложниками системы».

— 9 августа 2020 года — переломный момент в жизни многих, в сознании людей, которые впервые за многие годы решили прийти на выборы и сделать свой выбор, в желании тех, кто хотел сделать все по-честному и по справедливости. Но, к сожалению, власть и система не дали нам такой возможности. Я знаю, что многих моих коллег, директоров школ, педагогов, людей, которые пользуются уважением и доверием окружающих, сломали. Сломали угрозами увольнений, преследования, психологическим нажимом. Сделали преступниками, — считает Наталья Вольвачева.

В знак протеста 10 августа директор школы подала заявление на увольнение:

— Я знаю, как тяжело моим коллегам от осознания всего произошедшего. Понимаю, что бремя вины лежит на тех, кто сделал педагогов заложниками системы. Системы лжи, подлости, преступлений. Но верю, что мы сможем найти силы понять и принять наши ошибки, покаяться и завоевать уважение людей.

В СШ № 5 Полоцка подтвердили, что директор действительно подала заявление на увольнение:

— Заявление находится в районном управлении по образованию. Наталья Валерьевна находится в отпуске до 28 августа, затем будет решаться вопрос с увольнением. У нас в школе было собрание, на котором директор попрощалась с работниками. Мы очень уважаем Наталью Валерьевну за ее протест — это поступок. Но вместе с тем жалеем, что она от нас уходит. Для школы это великая трагедия: директор много чего сделала и много чего еще было в планах.

Школой № 5 Наталья Вольвачева руководила 8 лет. До этого была завучем в других школах. В педагогике она 30 лет.

Наталья Валерьевна в этом году работала на избирательном участке по выборам президента в своей школе.