Забастовка на «Белшине» продолжается.

Нас большинство! Мирно, спокойно и уверенно наращиваем обороты и двигаемся к нашей общей победе.

«Белшина» сегодня, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Забастовка продолжается, несмотря на то, что у некоторых лидеров рабочих заблокировали пропуска на завод.

Те, кто остается внутри, не работают и просят поддержки.

Люди, бобруйчане, присоединяйтесь. Нас большинство! Мирно, спокойно и уверенно наращиваем обороты и двигаемся к нашей общей победе».

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