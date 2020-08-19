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«Бобруйчане, присоединяйтесь»

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  • 19.08.2020, 15:02
  • 3,669
«Бобруйчане, присоединяйтесь»

Забастовка на «Белшине» продолжается.

Нас большинство! Мирно, спокойно и уверенно наращиваем обороты и двигаемся к нашей общей победе.

«Белшина» сегодня, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Забастовка продолжается, несмотря на то, что у некоторых лидеров рабочих заблокировали пропуска на завод.

Те, кто остается внутри, не работают и просят поддержки.

Люди, бобруйчане, присоединяйтесь. Нас большинство! Мирно, спокойно и уверенно наращиваем обороты и двигаемся к нашей общей победе».

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