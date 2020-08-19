Карл Бильдт: Дни нахождения Лукашенко у власти сочтены 13 19.08.2020, 15:09

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Карл Бильдт

Знаменем революции в Беларуси является бело-красно-белый флаг.

Поскольку белорусы в беспрецедентном количестве выходят на улицы, преодолев страх насилия со стороны государства, очевидно, что Александр Лукашенко потерпел неудачу в своей попытке украсть очередные выборы и продлить свое время у власти. По всем стандартам его дни у власти теперь сочтены, пишет шведский политик и дипломат Карл Бильдт для издания Project Syndicate.

Многие комментаторы сравнивают ситуацию в Беларуси с «оранжевой» революцией и «Евромайданом» в 2004-05 и 2014 годах соответственно. Но Беларусь – это не Украина, и применение модели Майдана к драме, разыгрывающейся в Минске и других белорусских городах, не особенно полезно.

Хотя внутренние проблемы коррупции и бесхозяйственности, несомненно, сыграли свою роль в политических событиях в Украине после распада СССР, определяющим фактором последующих событий было желание привести страну в лоно Европы. Движение Майдана было прямым ответом на попытку тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отказаться от дела европейской интеграции и реформ. Революционеры открыто мобилизовались под знаменем Европейского Союза.

Восстание в Беларуси – другое дело. Внутренние проблемы явно играют более заметную роль, а вопросы об ориентации страны по отношению к Европе или России почти полностью отсутствуют. Белорусы попросту по горло сыты 26-летним правлением человека, который все больше теряет связь с обществом. Знаменем революции является в запрещенный бело-красно-белый флаг, который, вероятно, вскоре станет официальным флагом страны (как это было в 1918 и 1991-95 годах). Действительно, никаких других знамен не появилось.

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