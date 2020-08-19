Президент Европарламента призвал ЕС немедленно ввести санкции в отношении белорусских властей 7 19.08.2020, 15:32

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Давид Сассоли

Давид Сассоли выступил на внеочередной конференции в связи с событиями в Беларуси.

Президент Европейского парламент Давид Сассоли выступает за безотлагательное введение санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к силовому подавлению протестов.

Об этом Сассоли сказал в своем выступлении во время внеочередной видеоконференции лидеров ЕС в связи с событиями в Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Санкции - важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания серьезных нарушений прав человека, которые имели место. Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы", - сказала Сассоли.

"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - добавил он.

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