Президент Европарламента призвал ЕС немедленно ввести санкции в отношении белорусских властей

Президент Европарламента призвал ЕС немедленно ввести санкции в отношении белорусских властей7
- 19.08.2020, 15:32
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Давид Сассоли выступил на внеочередной конференции в связи с событиями в Беларуси.
Президент Европейского парламент Давид Сассоли выступает за безотлагательное введение санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к силовому подавлению протестов.
Об этом Сассоли сказал в своем выступлении во время внеочередной видеоконференции лидеров ЕС в связи с событиями в Беларуси, сообщает "Европейская правда".
"Санкции - важный инструмент, доступный Европейскому Союзу, и парламент призывает Совет без промедления использовать их для проверки и наказания серьезных нарушений прав человека, которые имели место. Эти санкции могут включать замораживание активов тех, кто злоупотребляет своей властью и нарушает основные свободы", - сказала Сассоли.
"Мы глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и считаем, что единственный жизнеспособный путь вперед - это диалог с участием всех национальных и международных заинтересованных сторон для обеспечения мирного решения", - добавил он.