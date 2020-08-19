Финляндия поддерживает санкции ЕС против белорусских властей
- 19.08.2020, 16:21
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Хельсинки призвали поддержать независимые СМИ Беларуси.
Финляндия поддерживает введение персональных санкций против представителей действующей власти в Беларуси.
Об этом говорится в заявлении на сайте финского правительства, сообщает "Европейская правда".
"Финляндия поддерживает введение целенаправленных персональных санкций ЕС, а также поддержку белорусского гражданского общества и независимых СМИ", - говорится в сообщении.
Также указывается, что выборы в Беларуси не соответствовали международным критериям, критериям ОБСЕ и БДИПЧ, и не были свободными и справедливыми.
"Насилие со стороны власти недопустимо. Любые новые выборы должны проводиться в соответствии с согласованными принципами, в том числе с международными наблюдателями", - говорится в заявлении.