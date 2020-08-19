Группа «Стары Ольса» отказалась от Национальной музыкальной премии 4 19.08.2020, 16:26

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Фото: euroradio.fm

Диплом они оставили на крыльце Минкульта.

Музыканты этно-группы «Стары Ольса» в знак протеста против действий властей отказались от Национальной музыкальной премии. Диплом они принесли и оставили на крыльце Минситерства культуры, передает «Еврорадио».

«После того, как государство начало открытый геноцид своего народа, мы считаем позором иметь награды от такого государства», — заявил лидер группы Змитер Сосновский.

Национальной музыкальной премией «Лира» группа была награждена в 2012 году. «Стары Ольса» тогда получил премию как лучший этно-фолк коллектив года.

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