Жители Борисова: Гражданин Лукашенко должен подать в отставку немедленно! 6 19.08.2020, 16:40

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Фото: «Радыё Свабода»

В стране должны пройти честные выборы.

Борисовский райисполком зарегистрировал коллективное заявление жителей Борисова, которое было вывешено на дверях здания местного органа власти 17 августа. Подписи на нем оставляли горожане, пришедшие на центральную площадь города в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов, сообщает ex-press.by

Напомним, коллективное заявление борисовчан включает несколько требований:

1. «Гражданин А. Г. Лукашенко должен подать в отставку немедленно!»

2. «Безотлагательное освобождение всех без исключения политических заключенных!»

3. «Проведение свободных и честных выборов Президента Республики Беларусь!»

4. «Публичное выступление председателя Борисовского районного исполнительного комитета Г. И. Денгалева с осуждением репрессий, насилия со стороны правоохранительных органов и массовых фальсификаций во время выборов 09.08.2020 года. Публичное выступление должно состояться до 18.00 18 августа. Отказ от выступления будет обозначать делегитимизацию Г. И. Денгалева как председателя районной исполнительной власти».

5.«Сложение полномочий депутатов Борисовского районного Совета депутатов либо публичного заявления с их стороны о переходе на сторону протестантов и их всесторонней поддержки».

Требования жителей Борисова и района подписаны от имени руководства Учреждения «Содействия культурному развитию городов» и общественной инициативы «За чистый Борисов!»

Как сообщил правозащитник Олег Мацкевич, который подавал заявление, номер его регистрации— 962/03-6. Райисполком, по его словам, может рассматривать коллективное заявление в срок или до 15 дней, или до месяца — таковы особенности белорусского законодательства.