В знак протеста увольняется коллектив радио «Сталіца»7
- 19.08.2020, 16:54
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На радио звучит только музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.
Почти весь коллектив радио «Сталіца» написал заявление об уходе. Об этом ведущий радио Валерий Кондратьев сообщил «Нашай Ніве».
17 августа, в понедельник, сотрудники радио поддержали забастовку, о чем сообщили на своей странице в фейсбуке.
— З самага ранку ў эфір не выйшла ні адна забаўляльная праграма. Толькі навіны спорту і прагноз надвор’я выходзілі цягам дня, — говорит Кондратьев. — У аўторак было сказана, што нас звольняць па артыкуле, на што супрацоўнікі згадзіліся каб іх звольнілі так.
Вечером во вторник, 18 августа, руководство предложило продолжить работу, но не сообщать новости о политике. После этого большая часть коллектива написала заявление об уходе.
Теперь на «Сталіцы» звучит только музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.