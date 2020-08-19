В знак протеста увольняется коллектив радио «Сталіца» 7 19.08.2020, 16:54

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На радио звучит только музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.

Почти весь коллектив радио «Сталіца» написал заявление об уходе. Об этом ведущий радио Валерий Кондратьев сообщил «Нашай Ніве».

17 августа, в понедельник, сотрудники радио поддержали забастовку, о чем сообщили на своей странице в фейсбуке.

— З самага ранку ў эфір не выйшла ні адна забаўляльная праграма. Толькі навіны спорту і прагноз надвор’я выходзілі цягам дня, — говорит Кондратьев. — У аўторак было сказана, што нас звольняць па артыкуле, на што супрацоўнікі згадзіліся каб іх звольнілі так.

Вечером во вторник, 18 августа, руководство предложило продолжить работу, но не сообщать новости о политике. После этого большая часть коллектива написала заявление об уходе.

Теперь на «Сталіцы» звучит только музыка со вставками спорта и прогнозом погоды.

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