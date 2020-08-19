Смелые, честные, настойчивые: как гродненцы смогли добиться своего 3 19.08.2020, 17:16

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Фото: tut.by

Забастовки и борьба за главное требование продолжаются.

В Гродно в последнее время происходят удивительные вещи: в минувшее воскресенье — самый большой митинг в современной истории города, на площади Ленина и вовсе каждый день собираются более 10 тысяч людей. Дальше больше: местная власть выполнила все требования гродненцев (в рамках своих компетенций, конечно). Да, не все пока идет гладко: например, 18 августа оказалось, что обещанного для аппаратуры электричества из горисполкома для протестующих не будет — и пришлось ставить электрогенераторы, а общий Совет пока только формируется… Но гродненцы в своих смелых стремлениях и мирных протестах оказались настойчивы и солидарны, пишет tut.by.

Итак, гродненцы написали свои требования, в том числе и местные (если оставить за скобками основные и общереспубликанские). И городские власти им ответили.

Теперь в Гродно:

• Можно проводить мероприятия на пл. Ленина и пл. Советской;

• Руководство управления внутренних дел принесло публичные извинения. По всем избитым обещают организовать разбирательства;

• На митинг 17 августа пришли местные власти;

• К участникам забастовок обещают не применять административный ресурс;

• Представители общественности могут выступать в эфире местного телеканала.

Все это стало возможно благодаря солидарности и какому-то общему единому настрою.

За 10 дней tut.by пообщался с большим количеством людей, которые в эти дни выходили на улицы и площади города — это айтишники, рабочие, мамы в декрете, молодые семьи, водители такси, девушки с цветами в цепях солидарности, врачи, ученые, преподаватели, представители культуры, студенты.

Это гродненцы.

Они — эти гродненцы — говорят, что наконец могут как-то влиять на то, что происходит в городе — впервые за много лет.

Они — эти гродненцы — говорят, что впервые увидели: большие акции можно проводить без ограждений, досмотров и милиции — и все нормально. Ни конфликтов, ни драк, а если кто-то появляется на площади в нетрезвом виде — люди просят его уйти. То же самое с агрессивно настроенными людьми: на провокации собравшиеся не поддаются — и продолжают мирно выходить на площадь. На митингах в Гродно появились биотуалеты — их частная фирма привезла и увезла бесплатно, начали работать волонтеры-медики, а также волонтеры, которые убирают мусор, оставшийся после мероприятий. Подключились специалисты сурдоперевода: ведь на митинг, говорят они, приходит от 30 до 50 слабослышащих людей — они также хотят быть активными и о них тоже надо позаботиться.

Они — эти гродненцы — говорят, что впервые почувствовали «волну солидарности»: например, автоспециалисты предложили отремонтировать машины, пострадавшие во время мирных протестов; парикмахеры — бесплатно постричь пострадавших, кафе — накормить на бегу журналистов независимых медиа, которые уже 10 дней практически не спят и очень редко едят. Кому тут воды, еды, за детьми или животными присмотреть? И этот вал предложений нескончаем. Парни привозят девушкам, стоящим в женских цепочках, охапки цветов. Каждое утро группа поддержки приезжает под «Гродно Азот» с плакатами, а волонтеры кормят бастующих строителей. Священники привозят протестующим освященный мед, а потом идут объединенным — католики, православные и протестанты — ходом против насилия по улицам города. Гродненский архиепископ Артемий обратился к верующим.

Есть и другие примеры солидарности. Вот, что говорит гродненка Ирина:

— Я участница несостоявшегося автопробега 30 июля. По постановлению суда, я «приняла участие в несанкционированном пикетировании, публично выражала свои интересы, использовала белые ленты как символ перемен». Гродненец Владимир Родченко помог мне заплатить штраф. Гродненец Денис Алексеев безвозмездно на две недели дал мне в пользование автомобиль, пока мой был под арестом. Я никогда не думала, что гродненцы так могут сплотиться.

Они — эти гродненцы — говорят, что очень важно, что к своим горожанам выходили и мэр Гой, и депутаты. Разговоры, конечно, получались тяжелыми, однако они все же были.

Всего несколько дней назад в Гродно организовалась большая группа активистов — и в том числе и благодаря их усилиям власти пошли на пусть иногда и эмоциональный, но достаточно конструктивный разговор. Гродненская милиция в итоге публично извинилась, а суды отменяли решения о сутках и штрафах участникам мирных акций.

Параллельно они — эти гродненцы — организовали общегородской стачком — и все рабочие города намерены помогать друг другу в организации и проведении забастовок. Ведь главные требования гродненцев все еще не выполнены.

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