Николая Статкевича перевели в Жодино 19.08.2020, 17:26

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Николай Статкевич

Ранее из тюрьмы на Володарского в Минске туда забрали других политзаключенных.

Марина Адамович, жена политзаключенного Николая Статкевича, рассказала сайту Charter97.org, что 17 августа, в понедельник, ее супруга перевели в СИЗО города Жодино.

Известно, что туда также были переведены Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Владимир Неронский и ранее Дмитрий Фурманов.

Марина Адамович предполагает, что и другие политзаключенные могли быть переведены в Жодино, чтобы не допустить их гражданской поддержки, чтобы они не слышали голосов солидарности.

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