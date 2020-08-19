Николая Статкевича перевели в Жодино
- 19.08.2020, 17:26
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Ранее из тюрьмы на Володарского в Минске туда забрали других политзаключенных.
Марина Адамович, жена политзаключенного Николая Статкевича, рассказала сайту Charter97.org, что 17 августа, в понедельник, ее супруга перевели в СИЗО города Жодино.
Известно, что туда также были переведены Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Владимир Неронский и ранее Дмитрий Фурманов.
Марина Адамович предполагает, что и другие политзаключенные могли быть переведены в Жодино, чтобы не допустить их гражданской поддержки, чтобы они не слышали голосов солидарности.