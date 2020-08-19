Саммит Евросоюза не признал выборы в Беларуси и введет санкции против режима Лукашенко 11 19.08.2020, 17:35

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Фото: Riccardo Pareggiani

Должны пройти новые выборы.

Лидеры стран Евросоюза на экстренном саммите не признали результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Радио Свобода". "ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах", - заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита также сообщила, что ЕС введет санкции против причастных к фальсификации результатов выборов и ответственных за насилие по отношению к мирным гражданам. Также ЕС не признает результаты выборов в Беларуси и призывает к проведению новых выборов.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов, которые выражают свое недовольство итогами выборов. Нет никаких сомнений в том, что имели место массовые нарушения, отметила Меркель по итогам продолжавшихся около трех часов консультаций. "Мы осуждаем жестокое насилие против людей", - добавила она. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, подчеркнула канцлер.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что никакого внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси быть не должно. Как отметил премьер-министр Польши, по ситуации в Беларуси Евросоюз выступал одним голосом.

"Европейский совет встретился по нашей просьбе в кратчайшие сроки . Весь Европейский Совет однозначно осудил ход выборов в Беларуси и заявил, что должны пройти новые выборы, так как эти никаким образом не могут быть признаны честными, свободными и демократическими", - заявил премьер-министр Польши в комментарии для tvp.info.

"Мы решительно поддерживаем санкции в отношении лиц, которые действовали против манифестантов в Беларуси, – заявил премьер Польши. Он указал, что речь идет о санкциях в отношении лиц, принимавших участие в прямых акциях по разгону демонстраций, в избиениях манифестантов, оппозиционерам или граждан, которые просто выражали протест.

Для участия в саммите, проходившем в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально прервали летнюю паузу.

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