«Я испытываю небывалую гордость за вас» 19.08.2020, 18:16

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фото с сайта: gomel.today

Учительница гомельской гимназии обратилась к выпускникам, которые участвовали в Марше за Свободу.

В редакцию gomel.today поступило видеообращение учительницы гимназии № 10 Башиловой Елены Николаевны к своим выпускникам. «Я горда вами и хочу поддержать вашу инициативу», — говорит она.

«Мы переживаем с вами вместе грандиозное историческое событие, и я испытываю небывалую гордость за вас. За тех моих выпускников, которые демонстрируют сегодня высокую гражданскую активность, ответственность, подлинный патриотизм и солидарность», — начала свое обращение Елена Николаевна.

Учительница вспомнила о выпускниках, которые во время коронавируса обеспечивали медработников горячили обедами и средствами защиты, оказывали безвозмездную помощь пострадавшим от насилия, о тех, кто днем и ночью дежурит у СИЗО на Книжной и развозит освобожденных по домам.

«Я видела наших прекрасных девчонок в цепи солидарности с цветами и белыми лентами в руках. Я видела вас, смелых, честных, сильных, на Марше Свободы. И я горда вами», — говорит она.

«Это мы отгребали за вас, когда вы не хотели вступать в БРСМ и писали на заборе "Цой жив", потому что сами, 30 лет назад, тоже писали "Цой жив". Потому что мы с вами одной крови, и в том, что вы сегодня честные, порядочные, смелые и свободные люди, есть и наша заслуга», — продолжает Елена Николаевна.

По словам учителя, в последнее время она получает много посланий от выпускников. «Сегодня я хочу поддержать вашу инициативу», — заявила она.

Башилова Елена Николаевна пригласила выпускников в пятницу, 21 августа, в 18.30 на крыльцо гимназии, чтобы посадить в школьном дворе виноградную лозу как «символ дружбы и любви, мира и согласия».

В минувшую субботу, 15 августа, выпускники гимназии № 10 выбросили свои дипломы, благодарности, почетные грамоты и оставили плакаты со словами «Вы скралi нашыя галасы».

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