В Гомеле работники центра соцзащиты прогнали главного идеолога громким «Уходи!» 4 19.08.2020, 18:26

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Фото: ТАСС

Работники испугали идеолога острыми вопросами.

В Гомеле заместитель главы районной администрации по идеологии покинула собрание трудового коллектива под крики «Уходи!», пишет gomel.today.

18 августа работники центра социальной защиты населения Советского района отказались выполнять распоряжение администрации и идти на митинг в поддержку Лукашенко.

После обеда в социальный центр прибыла замглавы администрации Советского района Елена Геращенко. Участники этого собрания сообщают, что выступление главного идеолога было выдержано в соответствии со стандартными методическими указаниями. В таком примерно стиле: «Если бы вы смотрели программу "Панорама" на БТ, то думали бы по-другому». Прозвучали дежурные фразы о «врагах», «патриотизме» и необходимости «сохранить стабильность», но на людей это уже не произвело никакого впечатления.

Работники стали задавать идеологу острые вопросы. Ответить на них она не смогла и покинула актовый зал по хлопанье в ладоши и крики «Уходи!»

После этого замглавы администрации потребовала от директора социального центра составить список людей, которые активно задавали ей вопросы, на что получила отказ. Сотрудники также заявляют, что в случае попытки уволить их руководителя они присоединяться к рабочим и объявят забастовку.

На митинг в поддержку Лукашенко, куда свозили людей автобусами из разных районов, сотрудники социального центра не пошли.

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