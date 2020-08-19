Арсений Дедок: Требуем отменить цензуру и разблокировать сайт «Хартия-97»
- 19.08.2020, 18:35
Протестующие озвучили свои требования возле Министерства информации.
В Минске у здания Министерства информации проходит митинг, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Свобода средств массовой информации - основа жизни нормального общества, нормальной страны, - сказал один из участников Арсений Дедок. - Сегодня здесь мы выражаем солидарность с бастующими сотрудниками БТ, уволившимися в знак протеста журналистами многих государственных медиа.
Мы требуем отменить цензуру! Мы требуем разблокировать сайт «Хартия-97». Мы требуем от госСМИ прекратить нам лгать!»