закрыть
19 августа 2020, среда, 18:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арсений Дедок: Требуем отменить цензуру и разблокировать сайт «Хартия-97»

  • 19.08.2020, 18:35
Арсений Дедок: Требуем отменить цензуру и разблокировать сайт «Хартия-97»

Протестующие озвучили свои требования возле Министерства информации.

В Минске у здания Министерства информации проходит митинг, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Свобода средств массовой информации - основа жизни нормального общества, нормальной страны, - сказал один из участников Арсений Дедок. - Сегодня здесь мы выражаем солидарность с бастующими сотрудниками БТ, уволившимися в знак протеста журналистами многих государственных медиа.

Мы требуем отменить цензуру! Мы требуем разблокировать сайт «Хартия-97». Мы требуем от госСМИ прекратить нам лгать!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко