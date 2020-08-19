Фотофакт: «Погоня» на огромном мониторе в центре Барановичей

Фотофакт: «Погоня» на огромном мониторе в центре Барановичей1
- 19.08.2020, 18:39
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Первый раз «Погоня» на бело-красно-белом поле в центре города появилась вечером 9 августа.
На большом экране на площади Ленина в последнее время жители и гости Барановичей заметили «Погоню» на бело-красно-белом поле. Сайт intex-press.by узнал, кто инициатор этого видеоролика и как долго он будет транслироваться.
Как рассказал Геннадий, владелец светодиодного экрана, расположенного у кинотеатра «Октябрь», инициатива транслировать видео с «Погоней» и небольшой исторической информацией о Барановичах принадлежит ему.
– Первый раз трансляция была вечером в воскресенье, 9 августа, когда люди, не согласные с итогами выборов, стали массово выходить на улицу. Они молодцы! Таким образом я выразил солидарность с ними, – рассказал Геннадий.
К обеду следующего дня, по словам мужчины, экран отключили, не поставив его в известность.
– Интересен тот факт, что станция, которая «питает» мой экран, находится на территории Барановичского горисполкома, – рассказал Геннадий. – Я написал заявление на имя директора Барановичских электросетей, где попросил увеличить лимит по потреблению электроэнергии, а также внес достаточно большую предоплату, чтобы никаких вопросов с работой «телевизора» не возникало.
Однако во вторник, 18 августа, экран вновь перестал работать.
– Я позвонил в дежурную часть электросетей, все объяснил, напомнил про предоплату. Специалисты этой организации все осмотрели, однако установить, каким образом экран вновь был выключен, не удалось. В данный момент он продолжает показывать видеоролики, – пояснил Геннадий.
Экран работает с 7.30 до 22.30. По словам мужчины, сейчас там не транслируются коммерческие ролики.
– Даже если мне сейчас позвонят из какой-то фирмы и попросят за хорошие деньги разместить свою рекламу, я откажусь, – говорит Геннадий. – Я принял такое решение и считаю, что то, что сейчас транслируется, гораздо важнее для нашего города и горожан.
В создании видеороликов Геннадию бесплатно помогло рекламное агентство Павла Войтова. В планах у них создание еще нескольких похожих материалов.