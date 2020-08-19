В Гродно освободили всех задержанных во время протестов 4 19.08.2020, 18:45

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Протест в Гродно

Фото: «Радыё Свабода»

Пока неизвестно, закрыты ли их дела.

Гродненские активисты заявили о том, что всех задержанных во время послевыборных протестов освободили, передает «Радыё Свабода».

Предприниматель Василий Яворчук, который занимался списком задержанных в Гродно, сообщил, что 19 августа освободили Дмитрия Тито, доверенное лицо Светланы Тихановской.

По его сведениям, еще одного задержанного Сергея Римшу выпустили из изолятора несколько дней назад, но точной информации о последнем, как и связи с ним, нет.

Как ранее сообщал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, на Тито и Римшу заведены уголовные дела. Власти со ссылкой на милицию во время одного из митингов обещались прекратить уголовное преследование.

Пока неизвестно, закрыты ли дела, или фигурантам только изменили меру пресечения.

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