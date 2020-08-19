БГУ готовится к забастовке 6 19.08.2020, 19:11

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Около 300 студентов, преподавателей и работников главного университета страны подали свои требования в ректорат.

Студенты, преподаватели и работники Белорусского государственного университета подали петицию в ректорам, которую подписали около 300 человек, передает «Радыё Рацыя».

По словам общественного активиста, выпускника юридического факультета БГУ Михаила Волчека, в петиции изложены требования, которые уже были озвучены в начале общенациональной забастовки. Подписи под петицией собирались на пикете у главного корпуса Белорусского государственного университета на площади Независимости.

- Сейчас координатор стачкома вместе со своими соратниками передал эту петицию ректорату. В петиции предупреждается, что если администрация не поддержит эти требования, а это отставка Лукашенко, отставка ЦИК, честные, прозрачные выборы, освобождение всех политзаключенных и судебные процессы над теми, кто совершил насилие, то с 1 сентября начинается бессрочная забастовка студентов и преподавателей.

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