Вдохновляющее видео снял житель Барановичей о самой массовой акции протеста в городе 2 19.08.2020, 19:34

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Скриншот из видео о самой массовой акции против насилия в Барановичах, которое снял Дмитрий Тиунчик.

Дмитрий Тиунчик посвятил ролик ситуации в стране в целом и небывалому национальному подъему.

Дмитрий Тиунчик посвятил ролик ситуации в стране в целом, которая, по его словам, не могла оставить его равнодушным. Автор говорит, что его вдохновили национальный подъем и несогласие с действиями властей, которые он наблюдал, пишет intex-press.by.

– Неужели власти считают, что я настолько глупый и ничего не понимаю, что должен проглотить эти 80%? – говорит Дмитрий.

Дмитрий отрицательно относится к насилию, которое наблюдала вся Беларусь после выборов.

– Когда смотрел фото и видео людей, которые побывали в Жодино, на Окрестина, на Володарке или даже у нас в СИЗО, у меня внутри все переворачивалось и переворачивается! Я не знаю, как такое может быть в 21 веке в центре Европы, – сказал горожанин.

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