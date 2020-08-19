Вдохновляющее видео снял житель Барановичей о самой массовой акции протеста в городе

Вдохновляющее видео снял житель Барановичей о самой массовой акции протеста в городе2
- 19.08.2020, 19:34
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Дмитрий Тиунчик посвятил ролик ситуации в стране в целом и небывалому национальному подъему.
Дмитрий Тиунчик посвятил ролик ситуации в стране в целом, которая, по его словам, не могла оставить его равнодушным. Автор говорит, что его вдохновили национальный подъем и несогласие с действиями властей, которые он наблюдал, пишет intex-press.by.
– Неужели власти считают, что я настолько глупый и ничего не понимаю, что должен проглотить эти 80%? – говорит Дмитрий.
Дмитрий отрицательно относится к насилию, которое наблюдала вся Беларусь после выборов.
– Когда смотрел фото и видео людей, которые побывали в Жодино, на Окрестина, на Володарке или даже у нас в СИЗО, у меня внутри все переворачивалось и переворачивается! Я не знаю, как такое может быть в 21 веке в центре Европы, – сказал горожанин.