Белорусы - за свободу и независимость (Онлайн)8
- 19.08.2020, 19:54
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11-й день белорусской революции.
В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.
Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.
Сегодня в 19.00 минчане вышли на площадь Независимости, а жители других городов - на центральные площади.
21:17 Еще одно душевое видео из Гомеля.
21:13 Площадь Независимости в Минске сейчас.
21:10 Тысячи фонариков зажглись над Брестом.
21:08 В Гомеле около цирка сейчас проходит митинг-концерт.
21:05 Cегодня в Круглом прошла необычная акция протеста. Через весь город проехала колонна автомобилей с бело-красно-белыми флагами и шариками.
20:58 Площадь Независимости поёт "Стены рухнут", солидарность на высшем уровне!
20:53 Очень много людей в Гродно поддерживают бастующих рабочих.
20:47 В Дзержинске проходит марш за свободу.
20:40 Площадь Независимости сегодня вечером: новые кадры.
20:25 Еще одно атмосферное фото с площади Независимости в Минске.
20:23 Огромная живая цепь выстроилась в Лунинце!
20:15 Посмотрите, как проходит марш с национальными флагами в центре Гомеля.
20:12 Огоньки над Площадью!
20:11 Непередаваемая атмосфера на площади Независимости в Минске!
20:10 А вот как выглядит 11-й день белорусской революции в Бобруйске.
20:09 Тысячи человек вышли в Бресте!
20:08 В Гродно собралось очень много людей!
20:07 В Новогрудке продолжаются ежедневные акции в центре города.
20:06 Минск скандирует: заводы молодцы!
20:05 Колонна протестующих идет по Гомелю.
20:04 Бобруйск массово вышел на вечерний митинг.
20:02 Так сейчас выглядит площадь Независимости в Минске.
20:00 Лепель. Люди ждут «мэра», который обещал выйти к народу, но не сдержал своего слова.
19:55 В Гродно на площади Ленина собрались несколько тысяч человек.
19:33 Свободный Гродно собирается на митинг.
19:31 На площади Независимости в Минске проходит митинг в формате открытого микрофона. Выступают рабочие столичных заводов. «Поддержите нас», - сказал один из них.
19:30 Очень много людей вышли к исполкому в Лепеле.
19:29 В центре Бреста уже достаточно многолюдно.
19:27 Тысячи людей собрались на Площади, несмотря на дождь.
19:25 На площади Независимости появилась колонна велосипедистов.
19:24 Атмосфера на акции протеста в Бобруйске.
19:23 Шахтеры в Солигорске требуют безоговорочного ухода Лукашенко.
19:20 Несколько тысяч протестующих собрались на площади Независимости. Люди скандируют «Лукашенко в автозак!».
19:18 Люди вышли на центральную площадь в Бобруйске.
19:15 Протестующие в Молодечно несут портреты погибших, в частности Александра Тарайковского, и пострадавших от рук силовиков на акциях протеста.
19:12 Могилев. Несмотря на плохую погоду, горожане сегодня вышли с бело-красно-белыми флагами к зданию горисполкома.
19:10 К митингу в Бресте присоединились работники «Санта Бремор».
19:09 Минчане собираются на площади Независимости.
19:04 Демонстранты идут про проспекту в сторону площади Независимости в Минске.