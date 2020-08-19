Белорусы - за свободу и независимость (Онлайн) 8 19.08.2020, 19:54

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11-й день белорусской революции.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Сегодня в 19.00 минчане вышли на площадь Независимости, а жители других городов - на центральные площади.

21:17 Еще одно душевое видео из Гомеля.

21:13 Площадь Независимости в Минске сейчас.

21:10 Тысячи фонариков зажглись над Брестом.

21:08 В Гомеле около цирка сейчас проходит митинг-концерт.

21:05 Cегодня в Круглом прошла необычная акция протеста. Через весь город проехала колонна автомобилей с бело-красно-белыми флагами и шариками.

20:58 Площадь Независимости поёт "Стены рухнут", солидарность на высшем уровне!

20:53 Очень много людей в Гродно поддерживают бастующих рабочих.

20:47 В Дзержинске проходит марш за свободу.

20:40 Площадь Независимости сегодня вечером: новые кадры.

20:25 Еще одно атмосферное фото с площади Независимости в Минске.

20:23 Огромная живая цепь выстроилась в Лунинце!

20:15 Посмотрите, как проходит марш с национальными флагами в центре Гомеля.

20:12 Огоньки над Площадью!

20:11 Непередаваемая атмосфера на площади Независимости в Минске!

20:10 А вот как выглядит 11-й день белорусской революции в Бобруйске.

20:09 Тысячи человек вышли в Бресте!

20:08 В Гродно собралось очень много людей!

20:07 В Новогрудке продолжаются ежедневные акции в центре города.

20:06 Минск скандирует: заводы молодцы!

20:05 Колонна протестующих идет по Гомелю.

20:04 Бобруйск массово вышел на вечерний митинг.

20:02 Так сейчас выглядит площадь Независимости в Минске.

20:00 Лепель. Люди ждут «мэра», который обещал выйти к народу, но не сдержал своего слова.

19:55 В Гродно на площади Ленина собрались несколько тысяч человек.

19:33 Свободный Гродно собирается на митинг.

19:31 На площади Независимости в Минске проходит митинг в формате открытого микрофона. Выступают рабочие столичных заводов. «Поддержите нас», - сказал один из них.

19:30 Очень много людей вышли к исполкому в Лепеле.

19:29 В центре Бреста уже достаточно многолюдно.

19:27 Тысячи людей собрались на Площади, несмотря на дождь.

19:25 На площади Независимости появилась колонна велосипедистов.

19:24 Атмосфера на акции протеста в Бобруйске.

19:23 Шахтеры в Солигорске требуют безоговорочного ухода Лукашенко.

19:20 Несколько тысяч протестующих собрались на площади Независимости. Люди скандируют «Лукашенко в автозак!».

19:18 Люди вышли на центральную площадь в Бобруйске.

19:15 Протестующие в Молодечно несут портреты погибших, в частности Александра Тарайковского, и пострадавших от рук силовиков на акциях протеста.

19:12 Могилев. Несмотря на плохую погоду, горожане сегодня вышли с бело-красно-белыми флагами к зданию горисполкома.

19:10 К митингу в Бресте присоединились работники «Санта Бремор».

19:09 Минчане собираются на площади Независимости.

19:04 Демонстранты идут про проспекту в сторону площади Независимости в Минске.

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