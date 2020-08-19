«Если каждый из нас, сторонников перемен, выйдет и поддержит земляков, мы победим» 2 19.08.2020, 19:57

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фото: vb.by

Работники «Гефеста» присоединились к акции протеста в центре Бреста.

Шествие колонны началось около 17:00 от головного предприятия «Гефест» на улице Орджоникидзе. Сотрудников завода приветствовали несколько десятков горожан, которые собрались тут примерно за час до начала шествия, пишет «Вечерний Бресте». С некоторыми из них журналисты успели пообщаться еще до того, как колонна двинулась на площадь.

«Мы пришли, чтобы сказать спасибо нашим «гефестовцам», которые готовы присоединиться к общенациональной забастовке рабочих. Они молодцы. На них сейчас наша надежда», - говорят девушки, в руках у которых плакат «Уйти красиво».

Среди протестующих немало молодежи. Есть и люди постарше. Мужчины средних лет «кучкуются» ближе к проходной. Один из них, Михаил, делится впечатлениями от первой недели протестов: «Как можно мириться с тем беспределом, который творится в стране? Власть нас обманывает, нагло и бессовестно. Этому надо положить конец. Я против того, чтобы отвечать насилием на насилие. Так мы слишком далеко зайдем. Но отсиживаться в стороне, идти жарить картошку, также считаю неправильным. Если каждый из нас, сторонников перемен, найдет хотя бы час-два, чтобы выйти и поддержать земляков, проявить солидарность, мы победим».

Ровно в пять группа работников «Газоаппарата» с шариками и флагами предприятия присоединилась к протестующим. Рабочие, которые вышли за проходную, рассказали, что сегодня на «Гефесте» профсоюзный комитет проводил опрос: за забастовку высказались чуть меньше половины, хотя большинство поддерживает выдвинутые требования к властям.

Кстати, небольшой митинг прошел сегодня и на «Гефест-технике» - одном из дочерних предприятий СП ОАО «Брестгазоаппарат». Там приблизительно такие же настроения. Многие предлагали дать местной власти 2-3 дня, до конца недели, чтобы ответить на обращение протестующих.

Колонна прошла по бульвару Космонавтов, Пушкинской, Советской и в 18:45 оказалась на площади.

Выступающие со сцены на площади говорят о своих ощущениях от прошедшей избирательной кампании, действий правоохранителей и экономической ситуации в стране. Как заметила один из ораторов, забастовка как метод решения проблем хороша лишь в том случае, если рабочую солидарность проявят и на других заметных предприятиях. Собравшиеся скандировали «За-бас-тов-ка!», а также «Верым, можам, пераможам!».

Священнослужитель объявил со сцены, что похороны брестчанина Геннадия Шутова, скончавшегося в минском военном госпитале от ранения в голову, пройдут в пятницу в Жабинке.

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