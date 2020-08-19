Какой будет погода в ближайшие дни 19.08.2020, 20:49

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Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 августа.

20 августа погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Ожидается преобладание облачной погоды, пишет сайт pogoda.by. На большей части территории кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу +25..+30°С.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

21 августа восточная часть страны останется под влиянием фронтальной системы, на западные районы распространится область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем от +17°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.

22 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по юго-западу +15..+17°С, максимальная днем +22 +29°С.