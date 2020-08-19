Архиепископа Кондрусевича не пустили в изолятор на Окрестина 3 19.08.2020, 20:58

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фото: catholic.by

Глава католического костела в Беларуси провел совместную молитву возле изолятора.

19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах, передает «Еврорадио».

Как сообщает сайт catholic.by, руководитель белорусских католиков посетил это место вместе с сотрудниками благотворительного католического общества Caritas, Христианского социального центра «Благотворительной миссии доброго самарянина» и волонтерами. В 15 часов они провели совместную молитву.

В сам изолятор к задержанным митрополита Кондрусевича не пустили. Поэтому после молитвы он больше часа разговаривал с людьми, которые были заключенными на Окрестина, и с волонтерами, оказывающими им помощь.

За последние дни митрополит Кондрусевич неоднократно обращался с требованием освободить всех мирных граждан, незаконно задержанных на акциях протеста.

14 августа он обратился с этим требованием к Лукашенко и к другим представителям государственной власти. 18 июня Кондрусевич написал такое же обращение к министру внутренних дел Юрию Караеву и попросил о личной встрече. Ответа от властей до сих пор нет.

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