МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных 3 19.08.2020, 21:18

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Фото: charter97.org

Всего в этом списке 32 человека.

МИД Литвы внес Александра Лукашенко в переданный МВД список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну как связанным с фальсификацией итогов президентских выборов 9 августа и неоправданным применением силы к протестующим. Об этом глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс сообщил в среду в эфире национального радио LRT.

"В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко", - заявил он.

По мнению литовских властей, персональные санкции следует применить к широкому кругу лиц, связанных с фальсификацией итогов голосования на президентских выборах и неоправданным применением силы к протестующим.

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