Тренер ФК «Спутник»: Не верю в официальные результаты выборов 19.08.2020, 23:10

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фото: by.tribuna.com

Футбольный специалист поделился эмоциями после митинга в Гомеле.

Не все в белспорте могут молчать о ситуации в стране. Главный тренер лидера первой лиги «Спутника», который лидирует в первой лиге после первого круга, Вячеслав Левчук рассказал журналисту «Трибуны» Александру Ивулину о воскресном визите на марш за свободу в Гомеле, сравнил зверства ОМОН с беспорядками в Буркина-Фасо и поддержал идею новых честных выборов.

– Пошел на митинг, чтобы понять: только ли я голосовал за Светлану Тихановскую? И знаете, еще никогда не видел такого количества людей на улицах Гомеля. Я не великий арифметик, но считать умею. На мой взгляд, в воскресенье на улицах города собралось больше 20 тысяч людей. Люди шли и по Советской, и и по Пролетарской, и по проспекту Ленина, многие стояли в парке. Все прекрасно самоорганизовались, никто не переходил дорогу на красный свет. Я увидел на улицах много людей разного возраста с шариками и национальными символами. Ощущалась атмосфера добра и праздника.

– В воскресенье на митинге в Минске люди делились друг с другом водой, собирали мусор, а если становились на лавочки, то перед этим снимали обувь…

– Я и в Гомеле сделал такую фотографию. Когда стоял в очереди за водой, заметил девушку, которая босая стояла на лавочке и фотографировала происходящее на площади. Попросил ее немного попозировать, чтобы и я сделал снимок.

Фото: vk.com/sputnik_rechitsa

Давайте откровенно. Нам часто говорят, что в Беларуси нет оттока молодежи за границу. Я в это не верю. Две моих дочери уехали жить и работать за границу. Старшая отправилась в Китай, младшая – в Польшу. Обе работают не в сфере услуг или общепита, а имеют хорошо оплачиваемую легальную работу. Во вторник они звонили мне со слезами: «Мама, папа, у вас все в порядке?». От этого становилось не по себе. Моя мечта, чтобы они вернулись в Беларусь. Но куда им возвращаться?

– Что творилось у вас в голове, когда смотрели фото и видео задержаний и последствий нахождения людей в ИВС?

– В свое время я работал скаутом в «Шерифе». Так вот, эти фото и видео напомнили мне беспорядки на футбольном матче в Буркина-Фасо. Там полиция жестко разгоняла болельщиков за правонарушения. Но даже тогда людей не били так, как в начале недели это делали сотрудники ОМОН в отношении мирных протестующих. Я не приемлю насилия ни в отношении демонстрантов, ни в отношении правоохранителей. Ребята, должны же быть хоть какие-то тормоза. Это же ваши соотечественники!

– Экс-игрок сборной Беларуси по мини-футболу Сергей Подалинский рассказал, что работники Окрестина видят в протестующих настоящих врагов.

– Не понимаю, почему так происходит. Я родился в СССР, где нас учили уважать и слушать окружающих. Каждый человек имеет право выражать свое мнение. Это нормально. Не укладывается в голове, как можно лупить человека только за то, что у него другое мнение. Когда увидел это по Euronews, сразу вспомнил ту ситуацию в Буркина-Фасо. При всем уважении, но неужели мы скатились до такого уровня? И после этого сюжета сразу же показали протесты в Софии. Поверьте, в Болгарии все контрастно отличалось от того, что творилось в Беларуси. После этого сразу же начинаешь думать, почему в нашей стране люди в гражданском могут просто так схватить прохожего и куда-то его утащить? А если ты окажешь сопротивление, то получишь реальный уголовный срок! Как такое возможно?

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Не думаю, что белорусский народ это забудет. Все это останется в нашей памяти.

– Вы видели видео, на котором в районе станции метро Пушкинская зафиксирована смерть Александра Тарайковского?

– Конечно. Это ужасно.

– Увидели в его руках самодельное взрывное устройство, о которым нам рассказывали в МВД?

– Не знаю, кем нужно быть, чтобы такое увидеть. Естественно, я ничего не увидел. Еще раз, не должно быть никакого насилия. Нужен диалог, но я не верю в официальные результаты выборов. Я не верю, что так мало людей проголосовало за Светлану Тихановскую.

Фото: vk.com/sputnik_rechitsa

– На выборах вы поддержали Тихановскую, а кто-то из ваших знакомых отдал голос действующей власти?

– Среди моих родственников и знакомых есть люди, которые голосовали за Александра Лукашенко. За ужином мы выслушивали мнения друг друга и с уважением относились к чужой позиции. Он в свое время немало сделал для страны. Мы действительно помним зарплаты по 20 долларов в 90-х. Но с тех пор мир сильно поменялся. Он стал многовекторным и многополярным. Я хочу перемен, но перемен XXI века. Хочу жить в свободной и современной стране, где человек может выразить свою точку зрения, и ему за это ничего не будет.

Поддерживаю позицию, что сейчас нужно выпустить абсолютно всех политических заключенных, а затем провести новые прозрачные выборы. Необходимо собрать новый ЦИК, пригласить независимых наблюдателей и обеспечить честное волеизъявление. Если в такой борьбе выиграет Лукашенко, то будем жить с ним.

– Поле того, что произошло в стране в последние дни, совсем не хочется жить при Лукашенко.

– Если при честных и прозрачных выборах с новым ЦИК и территориальными комиссиями его выберет народ, то придется. Но почему мы элементарно не можем поставить на избирательных участках камеры, которые есть даже в самом убогом кафе? Почему на таком стратегически важном мероприятии, на котором решается судьба страны, нельзя установить видеонаблюдение?

– Не могу не спросить про забастовки на заводах. Как относитесь к решению рабочих?

– Когда люди плюс-минус моего возраста видят в интернете, как избивают их детей, у них не остается другого выбора. Белорусы – против насилия. Мы показываем всему миру, что можно протестовать таким образом.

Знаете, если бы в воскресенье я пришел на площадь и увидел там тысячу-две человек, то сказал бы себе: «Вячеслав Дмитриевич, успокой свое воображение. Народ сделал свой выбор, нужно его уважать». Но я увидел на площади больше 20 тысяч человек, которые спокойно шли и улыбались. У многих были шарики и национальные флаги. И это только в Гомеле. Лидия Ермошина, как после такого можно поверить, что Светлана Тихановская набрала всего десять процентов?

Фото: vk.com/sputnik_rechitsa

– Как вам работалось на прошлой неделе?

– У нас был план подготовки, старались его придерживаться. Но мы же не космонавты, оторванные от реальности. Мониторишь информацию, фильтруешь ее, но по-любому отвлекаешься от работы. Тем более, когда по государственному телевидению все подается однобоко. Знаете, есть хороший анекдот по этому поводу.

Приходит человек в поликлинику и говорит:

– Дайте мне направление к доктору «глаза-уши».

– У нас такого нет. Есть или ЛОР, или глазной.

– Нет-нет, подождите. Я слышу одно, а вижу другое.

Опять же, поэтому и пошел на митинг, чтобы увидеть все своими глазами.

– Вас удивляет, что белорусские спортсмены только-только начали говорить по этому поводу?

– Я не очень активничаю в социальных сетях, а самому напрашиваться не очень правильно. Могу говорить только за себя: я никогда не затыкал рот своим ребятам. Перед выборами сказал им: «Это ваш выбор и ваша жизнь. Придите на избирательные участки и отдайте голос за своего кандидата. Все-таки это очень важный вопрос. Вам жить в этой стране».

– И последнее. Белорусский народ победит?

– Да. Только он.

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