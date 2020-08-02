Ольга Николайчик: Вся Беларусь поняла, что Лукашенко скоро не будет 16 2.08.2020, 8:05

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Ольга Николайчик

Фото: Charter97.org

Загнанное усатое насекомое пора накрыть стаканом и увезти в Гаагу.

Более 70 тысяч человек пришли 30 июля на митинг-концерт кандидата в президенты Cветланы Тихановской в Минске. До этого многотысячные митинги прошли в десятках городов Беларуси. Самые массовые акции были в Минске, Витебске, Гомеле и Бобруйске.

Ситуацию в стране накануне президентских выборов сайт Сharter97.org обсудил с известным режиссером и общественной активисткой Ольгой Николайчик.

- До судьбоносных выборов фактически осталась неделя. Почему важно сделать последний рывок?

- Это не последний рывок, а новый. Это как у кинорежиссеров не принято говорить, «как ваш последний фильм», надо говорить «новый». Последнего нет в природе. Сейчас просто такой момент, когда вся Беларусь поняла, что покоя Лукашенко не будет. Белорусы проснулись.

После того, как Минск увидел, что творится в других городах, 30 июля настал удобный момент собраться в столице. Мне удалось побывать на первых митингах во время поездки Светланы Тихановской по стране и увидеть, как много людей на них приходят. И сразу в соцсетях появились посты: «Как же так? Мы что, хуже, чем Гомель или Брест, или даже Речица?» У людей во всю мощь включилась массовая солидарность. Люди уже не боятся ничего.

Все социальные сети пестрят шутками и троллингами в сторону Лукашенко. Самое главное – люди почувствовали, что их много, что во всем этом есть смысл. Они увидели, что такие встречи работают. Солидарность увеличилась в разы и набрала силу. Беларусь стала силой.

Народе сейчас избавляется от власти трусливого, престарелого колхозника, принимая важные, пассионарные решения. Белорусы сейчас оказались перед великим выбором: быть пассионарием или быть быдлом. И вот видите: наша прекрасная Беларусь выбрала пассионарность. А «лукавые» – это прошлое, это тень, убегающая в никуда, это быдло прикорытное, хамское. Это люди с маленькой буквы «г», а в белорусах проснулась ответственность за будущее, за детей, за семьи, за страну.

Я хочу обратится ко всем белорусам: приходите на митинги Тихановской, пойте «Разбуры турмы муры», встаньте стеной за свободу, за завтрашнюю Беларусь. Эта стена будет сильнее всех провокаций. Призывайте всех силовиков становиться на сторону народа. Постарайтесь до них достучаться, найдите слова со сцены.

Если даже всех женщин арестуют, на их места станут другие. Станет моя племянница, которая сейчас специально приехала в Беларусь из Москвы, дети Вероники Мищенко и сотни тысяч других прекрасных белорусских женщин и мужчин, потому что этот процесс необратим. Беларусь сделала свой выбор.

Меня власти злят каждый день. Иногда я просто закипаю от того, что не могу подойти к Лукашенко и все сказать ему в глаза. У меня чешутся руки дать ему оплеуху за то, что он вытворяет.

- Как думаете, дела у него совсем безнадежны?

- То, что он делает в последнее время, говорит об одном: он «очкует» и уже не знает, в какой угол забиться. Он ведет себя, как загнанное усатое насекомое, которое надо в накрыть стаканом и увозить в Гаагу. Оно уже еле ползает.

70 тысяч на площади Бангалор - это для нас легкая разминка, даже не репетиция. Дело в том, что не все белорусы могут выходить каждый раз. Люди ждут выборов для того, чтобы сохранить силы и ударить одной мощной волной. Сейчас реагирует самая активная часть общества. Мне звонят многие люди еще с моей прошлогодней кампании («парламентские выборы» - ред.) и говорят, что выйдут 9 августа и даже 10-го. Все ждут решительного момента.

Важно всем выйти в этот день, 9 августа. Наше первое требование – смена власти. Второе – уходи! А третье – выборы без Лукашенко. То есть, надо его дожать до границы с чемоданами, чтобы потом его из Гааги вернули в наручниках на наши суды.

У еще есть неделя. Многие мужчины, которых я знаю, уже «бьют копытом». Они готовы уже мчаться на Площадь.

Некоторые при этом говорят: надо успеть, ведь у Лукашенко уже катетер в руке. Конечно, он давно нездоров. По нему видно, что он еле ноги тягает. Он ожиревший, самодовольный от безнаказанности дядька, причем, очень напуганный и наглый. Конечно, у него катетер будет. Я вообще удивлена, что он в своем возрасте перенес коронавирус и не отправился куда-то подольше.

Но не надо вообще о нем думать - ни о больном, но и о здоровом. Не он сегодня решает, что будет дальше. Решают сегодня все только улицы Минска и других городов. А Лукашенко должен понести самое строгое наказание за свои дела - от нашего, народного суда. И так будет.

- Сдаст ли его собственное окружение, если на протесты выйдет очень много людей?

- Сейчас он, безусловно, и сам стал понимать, что у него нет будущего. Это даже не 2010 год, когда вышла в основном элита. Сейчас против него встал весь народ. Лукашенко понял, что у него вообще нет шансов для маневрирования, для старой политики, спекуляций.

Сейчас он не уже фактически не сидит на троне. Там есть сынок (Виктор - ред.), а у сынка есть команда таких же. Они оценивают ситуацию в силу страха и собственной безопасности. Думаю, они уже прорабатывают варианты отхода или даже бегства.

У него не осталось места для маневрирования, экономических аргументов и перспектив для народа. Всю его болтологию никто не слушает. Все только смеются или плюются. Другой реакции у народа нет. Причем люди буквально несутся на улицу, чтобы протестовать. С каждым днем нас становится все больше.

Те, кто сомневались, перестали. Люди уже еле-еле удерживаются, чтобы до 9-го не выйти и не устроить финальный протест. Но все-таки это должно быть хорошо организованно, надо дотерпеть, чтобы сэкономить силы. Сейчас нужно очень грамотно сработать.

- Грамотно - это как? Каким может быть план победы?

- План победы будет тогда, когда у нас будет другое правительство, другой парламент и мы будем совершенно свободны. Пока у нас стадия номер один - освобождение от диктатора-узурпатора. Таких стадий будет много. Стадию пробуждения мы уже прошли.

Я себе представляют так: в день выборов выйдет огромнейшая масса людей на улицы Минска. Лукашенко отключит интернет, но стримы можно будет вести на запись. Где-то их будет можно передавать, может, кто-то сможет за город выехать на машине, чтобы интернет работал. Надо найти заранее такие места, чтобы работала передача информации.

Второе: я уверена, что огромному количеству людей нужно находиться возле участков. Надо присутствовать наблюдателями, хоть и неофициально (все равно Ермошина больше пяти человек не пустит). Надо собираться возле участков и ждать результатов. После этого не уходить из города. Нам же нравится в Европе ночами гулять на культурных, массовых мероприятиях, нравится и у себя на ночных концертах отдыхать. То есть, надо просто не уходить с улиц. И чтобы дома остались только те, кто причинам здоровья или ухода за близкими не могут выйти.

Всем нужно девятого выйти на улицы с рюкзаками - как люди идут в горы покорять вершину. Они в рюкзак складывают все необходимое, чтобы продержаться весь поход. Так и мы идем сейчас на вершину нашего освобождения - всем народом. Нам надо сложить походный набор для этого. Каждому свой. Может кому-то достаточно мобильного телефона.

Кстати, не забывайте про старые телефоны, которые прекрасно работают в отсутствие интернета. Возьмите контакты всех крупнейших медиа: «Хартии-97», «Дождя», «Немецкой волны», «Белсата», радио «Свобода» и т.д. Надо, чтобы каждый белорус был на связи.

Есть такой набор поведенческих правил выживания, чтобы мы могли на улице продержаться долго. Чтобы у нас просто была возможность, куда набрать воды, например, пустая бутылка. Чтобы у нас были спички на случай, если нам надо будет зажечь свечку памяти или просто в темноте что-то увидеть. То есть, мы идем покорять вершину белорусской свободы. Мы должны быть хорошо подготовлены. Мы должны все продумать. Мы не вернемся, просто не имеем права, домой, пока эта усатая сволочь не сгинет.