Офицер ВДВ: Десантники всегда были элитой и они стоят на стороне народа 18 2.08.2020, 8:15

16,013

фото: belta.by

А интересы «хозяина» защищают собаки, которые прячут свои лица под масками.

Накануне Дня десантника офицер ВДВ Анатолий Прокопенко записал видеообращение ко всем, кто носил или носит голубой берет:

— Я, Прокопенко Анатолий Николаевич, офицер запаса, который служил в воздушно- десантных войсках, начинал свою службу в Псковской дивизии ВДВ.

Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, бывшие и нынешние действующие. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем воздушно-десантных войск. Я хотел бы сегодня обратиться к вам, так как наши воздушно-десантные войска — это элита вооруженных сил, и мы, как воины-десантники должны с честью выполнить свои обязанности, которые наш народ налагает на вас.

Военнослужащие воздушно-десантных войск всегда были элитой вооруженных сил и они стоят на защите интересов народа. Они защищают интересы народа, а не интересы хозяина. Интересы хозяина у нас защищают собаки, которые ему преданно служат, которые прячут свои лица под масками, вы к ним не относитесь.

Поэтому преступные приказы, которые будут поступать от этой своры, вы ни в коем случае не выполняйте, потому что вас будут презирать, на вас с презрением будут смотреть не только народ Беларуси, на вас с презрением будут смотреть ваши дети.

Так как те люди, которые выполняли приказы этого человека, которые убивали Захаренко, которые убивали других политиков, они теперь раскаиваются, прячутся, прячут свои лица, но придет время и они ответят за все это.

Разве за это воевали ваши деды, отцы, создавали эту страну, строили эти заводы, чтобы это все принадлежало этому мошеннику, его группе? Поэтому сейчас тысячи людей добровольно, без всяких каруселей, о которых он говорит, выходят на площадь и ждут перемен. Они хотят изменений, они хотят чтобы этот мошенник ушел, чтобы в стране были выборы, чтобы народ, согласно конституции имел возможность эту власть выбирать.

Николай Статкевич после выхода из тюрьмы, когда он сидел после 2010 года, все силы приложил для того чтобы были изменения в стране, и его партия сейчас прикладывает все силы, все сделает. Мы все сделаем чтобы были возвращены выборы!

В Конституции написано: Народ является источником власти. А у нас этот источник превратился для одного человека, для этого мошенника. Поэтому мы должны прекратить эту игру в наперстки. Еще раз передаю пламенный привет от Николая Статкевича и пожелания, и поздравления вас с этим праздником, чтобы вы его встретили достойно и продолжали достойно путь ваших отцов и дедов.

С праздником!