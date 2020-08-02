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Кравчук выступил за включение США в переговоры по Донбассу

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  • 2.08.2020, 8:19
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Кравчук выступил за включение США в переговоры по Донбассу
Фото: Феликс Розенштейн / gordonua.com

Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе обосновал свое предложение.

Первый президент независимой Украины и новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук высказался за участие США в переговорах по решению конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в субботу, 1 августа, в эфире телеканала "Украина 24", сообщает dw.com.

"Я скажу откровенно:...пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние", - заявил он, уточнив, что участие США возможно "в перспективе".

Кравчук также высказался за ведение переговоров с представителями неподконтрольных Киеву районов с условием, что эти представители не связаны с политическим руководством этих областей. "Там есть люди, которые не завязаны на сугубо политических вопросах. Возможно, есть ученые, еще кто-то. Можно создать с той, и с той стороны, и начать говорить на этом уровне. Чтобы это не выглядело сразу как государственный уровень", - отметил он.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, ТКГ) была сформирована летом 2014 года. В ее состав входят представители ОБСЕ, России и Украины. Группа выполняет роль рабочего органа для решения оперативных вопросов в рамках вооруженного конфликта на востоке Украины. Леонид Кравчук 30 июля сменил на посту главы делегации в ТКГ другого экс-президента Леонида Кучму.


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