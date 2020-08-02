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Лукашенко захлестнуло отчаяние

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  • 2.08.2020, 8:59
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Лукашенко захлестнуло отчаяние

Надо уходить.

Российский политолог, член Бюро Совета партии «Справедливая Россия» Александр Лучин на сайте радиостанции «Эхо Москвы» поделился своим видением ситуации в Беларуси:

«Лукашенко захлестнуло отчаяние. Под надуманными предлогами сняв с выборов сильных кандидатов, которые представляли для него опасность и были популярны в народе, правитель не учел настроения в стране и его политический блок не просчитал последствий этих радикальных шагов. Люди объединились вокруг единственно независимой фигуры, Светланы Тихановской».

Политолог считает, что эти процессы окончательно повергли Лукашенко в отчаяние и спровоцировали его на еще большие ошибки. При этом традиционно «маневрировать» между Западом и Востоком диктатор уже не сможет:

«Но вот только пройти между Сциллой и Харибдой у Лукашенко не получится. Потеряв голоса своего пророссийского электората и не получив голоса либерально настроенной общественности, он остается у разбитого корыта. Голосование в городах будет сильно протестным… Уходить надо достойно».

Политолог считает, что результат выборов легко спрогнозировать и он для Лукашенко неутешительный. Но приведут ли выборы к смене власти - «зависит от активности граждан, которые захотят отстоять свой выбор».


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