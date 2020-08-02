«Мы уже победили, а 9-го выйдем, чтобы эту победу утвердить» 1 2.08.2020, 9:17

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Что показал митинг Светланы Тихановской в Волковыске.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился эмоциями после митинга Светланы Тихановской в Волковыске:

«То, что сегодня было в Волковыске, это просто атас! Никогда не то, что не видел у нас такого скопления людей, но даже и мечтать не мог о таком! Даже дождь не помешал, а наоборот, даже какую-то торжественность придал! - пишет читатель. - Такое чувство, что бочку с народом прорвало и люди, почуяв вкус свободы, вышли ее искать. С этого дня я лично для себя считаю, что никакого таракана больше нет, что мы уже победили, а 9-го мы все выйдем, чтобы эту победу утвердить!».

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