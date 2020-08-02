Лукашенко о ситуации в «Белгазпромбанке»: Если «Газпром» от него откажется, господь с ними 28 2.08.2020, 9:32

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«Cаша 3%» бредит.

Ситуация в «Белгазпромбанке» обсуждалась 1 августа на встрече Лукашенко с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой.

«Я, Надежда Андреевна, почему пригласил вас публично (собирался давно, но хватало работы здесь): прежде всего хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что Ермакова хорошо знает ситуацию в банке. «Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования», — заявил диктатор.

«Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам. Поэтому еще раз благодарен за то, что сделано за это время в этом банке», — заявил Лукашенко.