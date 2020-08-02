закрыть
2 августа 2020, воскресенье, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко о ситуации в «Белгазпромбанке»: Если «Газпром» от него откажется, господь с ними

28
  • 2.08.2020, 9:32
  • 14,611
Лукашенко о ситуации в «Белгазпромбанке»: Если «Газпром» от него откажется, господь с ними

«Cаша 3%» бредит.

Ситуация в «Белгазпромбанке» обсуждалась 1 августа на встрече Лукашенко с руководителем временной администрации банка Надеждой Ермаковой.

«Я, Надежда Андреевна, почему пригласил вас публично (собирался давно, но хватало работы здесь): прежде всего хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась и фактически спасла банк и трудовой коллектив», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что Ермакова хорошо знает ситуацию в банке. «Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования», — заявил диктатор.

«Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал. Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам. Поэтому еще раз благодарен за то, что сделано за это время в этом банке», — заявил Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип