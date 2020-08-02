Facebook заблокировал страницы сторонников президента Бразилии 2.08.2020, 9:39

1,422

Их обвинили в распространении фейков.

Facebook заблокировал страницы 12 главных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару из-за распространения фейков.

Об этом сообщает BBC.

Их обвинили в распространении фейковых новостей о судьях.

Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать эти аккаунты, а в случае отказа соцсетей это сделать — пригрозил им ежедневными штрафами в размере около 3,8 тысячи долларов.

Среди них глава президентской партии Роберту Джефферсон и известный бразильский бизнесмен Лусиану Ханг.

Сначала Facebook отказался выполнять решение суда, ссылаясь на угрозу для свободы слова.

После чего Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на 1,92 миллиона реалов (около $368 тысяч) за отказ заблокировать указанные страницы по всему миру. Сейчас доступ к ним закрыт только на территории Бразилии.

Пока нет информации о штрафах в отношении Twitter.

В конце июля соцсети Twitter и Facebook удалили страницы президента Бразилии Жаира Болсонару и 16 его сторонников, которых заподозрили в распространении лживых новостей.