Facebook заблокировал страницы сторонников президента Бразилии
- 2.08.2020, 9:39
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Их обвинили в распространении фейков.
Facebook заблокировал страницы 12 главных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару из-за распространения фейков.
Об этом сообщает BBC.
Их обвинили в распространении фейковых новостей о судьях.
Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать эти аккаунты, а в случае отказа соцсетей это сделать — пригрозил им ежедневными штрафами в размере около 3,8 тысячи долларов.
Среди них глава президентской партии Роберту Джефферсон и известный бразильский бизнесмен Лусиану Ханг.
Сначала Facebook отказался выполнять решение суда, ссылаясь на угрозу для свободы слова.
После чего Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на 1,92 миллиона реалов (около $368 тысяч) за отказ заблокировать указанные страницы по всему миру. Сейчас доступ к ним закрыт только на территории Бразилии.
Пока нет информации о штрафах в отношении Twitter.
В конце июля соцсети Twitter и Facebook удалили страницы президента Бразилии Жаира Болсонару и 16 его сторонников, которых заподозрили в распространении лживых новостей.