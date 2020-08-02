Вадим Прокопьев обратился к государственным и негосударственным журналистам 4 2.08.2020, 9:47

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На кону — ваша репутация.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился к журналистам государственных и негосударственных СМИ.

«Ваша роль велика. От вас зависит не все, но очень многое. Как вы поступите в ближайшие недели, всегда останется на вашей совести.

Есть большой шанс, что даже в такой толерантной стране, как Беларусь, многие из вас станут нерукопожатными. Вы, кто работает на госканалах, мы не ждем от вас запредельной смелости. Мы не ждем, что вы последуете примеру ваших уволенных коллег. Не всем быть героями.

Саботируйте, фиксируйте то, что происходит, сохраняйте переписку с начальством», - обратился бизнесмен к журналистам государственных СМИ.

«Мы на войне. Независимая журналистика должна стать фронтовой. Иначе - она часть информационной обслуги режима. На кону ваша репутация», - напомнил Вадим Прокопьев негосударственным журналистам.