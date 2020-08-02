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На митинге в Барановичах Светлана Тихановская обратилась к ВДВ

  • 2.08.2020, 10:56
  • 4,165
На митинге в Барановичах Светлана Тихановская обратилась к ВДВ
Фото: Getty Images

«Когда армия служит народу, народ ей очень благодарен».

В воскресенье в Барановичах состоялся митинг в поддержку Светланы Тихановской. Во время своего выступления она обратилась к ВДВ:

- Сегодня - большой праздник, день ВДВ. Дорогая крылатая пехота, с праздником вас. Вы - наши герои, наши защитники. Вы - часть армии, а когда армия служит народу, народ ей очень благодарен. Мы хотим вами гордиться. Помогите нам. Поступите так, чтоб мы вами гордились.


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