Crew Dragon Илона Маска с двумя астронавтами возвращается на Землю 1 2.08.2020, 11:44

1,526

Фото: Reuters

Это первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией.

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции. NASA ведет на своем сайте прямую трансляцию, пишет Esquire.

Корабль отстыковался в 2:35 мск. Путь до Земли займет 19 часов.

Crew Dragon должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды в 21:42 мск, что станет первым с 1975 года приводнением американского пилотируемого корабля.

Запуск ракеты Falcon 9 c двумя астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Корабль оставался на орбите два месяца, в течение которых Боб Бенкен и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на МКС на американском корабле, а не на российском «Союзе».