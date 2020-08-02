закрыть
2 августа 2020, воскресенье, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Crew Dragon Илона Маска с двумя астронавтами возвращается на Землю

1
  • 2.08.2020, 11:44
  • 1,526
Crew Dragon Илона Маска с двумя астронавтами возвращается на Землю
Фото: Reuters

Это первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией.

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции. NASA ведет на своем сайте прямую трансляцию, пишет Esquire.

Корабль отстыковался в 2:35 мск. Путь до Земли займет 19 часов.

Crew Dragon должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды в 21:42 мск, что станет первым с 1975 года приводнением американского пилотируемого корабля.

Запуск ракеты Falcon 9 c двумя астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Корабль оставался на орбите два месяца, в течение которых Боб Бенкен и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на МКС на американском корабле, а не на российском «Союзе».


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип