На Монмартре прошла молитва за Беларусь 2.08.2020, 11:53

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Белорусы Франции собрались у подножья базилики Сакре-Кёр в Париже.

На Монмартре прошла молитва за Беларусь, пишет Андрей Ваитович на «Фейсбуке»:

- Зажжённые свечи и молитва: белорусы Франции собрались у подножья базилики Сакре-Кёр в Париже. Священник Антон Гелясов, родом из Беларуси, зачитал “Малітву” белорусской поэтессы Натальи Арсеньевой.

В 1947 году композитор Николай Равенский переложил стих на музыку, который в последствии стал религиозным гимном для многих белорусов, и в частности для белорусской эмиграции. Ещё в 90-х “Малітву” предлагалось сделать официальным государственным гимном Беларуси.

Примечательно, что прямо перед портиком базилики Сакре-Кёр туристов и жителей французской столицы встречает статуя Жанны Д’Арк, с которой многие сравнивают кандидата на пост президенты Беларуси Светлану Тихановскую.