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Эксперты отмечают, что Лукашенко тяжело болен

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  • 2.08.2020, 12:36
  • 7,338
Эксперты отмечают, что Лукашенко тяжело болен
Фото: Белта

Голос выдает серьезные расстройства здоровья у диктатора.

Вчера Лукашенко встретился с главой своего предвыборного штаба Натальей Кочановой и управляющим делами Виктором Шейманом, который находится под международными санкциями в связи с делами об исчезновении оппонентов режима в Беларуси.

Видео было распространено пресс-службой диктатора. Обращает на себя внимание необычность голоса Лукашенко.

Кроме того, телеканал ОНТ показал кадры встречи Лукашенко с силовиками во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске.

Во время встречи Лукашенко стал задыхаться. Он побелел, снял галстук и еле продолжил выступление.


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