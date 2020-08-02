Эксперты отмечают, что Лукашенко тяжело болен

Эксперты отмечают, что Лукашенко тяжело болен18
- 2.08.2020, 12:36
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Голос выдает серьезные расстройства здоровья у диктатора.
Вчера Лукашенко встретился с главой своего предвыборного штаба Натальей Кочановой и управляющим делами Виктором Шейманом, который находится под международными санкциями в связи с делами об исчезновении оппонентов режима в Беларуси.
Видео было распространено пресс-службой диктатора. Обращает на себя внимание необычность голоса Лукашенко.
Кроме того, телеканал ОНТ показал кадры встречи Лукашенко с силовиками во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске.
Во время встречи Лукашенко стал задыхаться. Он побелел, снял галстук и еле продолжил выступление.