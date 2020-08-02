Ученые раскрыли тайну происхождения странных метеоритов, найденных на Земле 2.08.2020, 12:49

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Иллюстрационное фото

Их «родителем», возможно, была «удивительная химера».

Большое количество метеоритов, упавших на Землю, это фрагменты планетезималей, самых ранних протопланетных тел в Солнечной системе. Ученые считают, что эти тела полностью расплавились на ранних этапах своей истории или остались грудами необработанного мусора, пишет lenta.ua.

Однако найденные на Земле в 60-х годах прошлого столетия метеориты озадачили научное сообщество. Вероятно, что найденные по всему миру фрагменты метеоритов, оторвались от одного и того же изначального тела, но состав этих метеоритов указывает на то, что их «родителем», возможно, была удивительная химера.

Было установлено, что материнское тело этих редких метеоритов было дифференцированным объектом, который, скорее всего, имел жидко-металлическое ядро. Оно было очень сильным для того, чтобы генерировать магнитное поле, которое могло являться таким же сильным, как магнитное поле нашей планеты сейчас, сообщается в научном журнале Science Advances.

Как известно, Солнечная система была сформирована почти 4,5 миллиарда лет назад. Когда этот диск начал постепенно остывать, кусочки вещества начали сталкиваться и слипаться, которые образовали большие тела, называемые планетезимали.

Ученые считают, что у большей части метеоритов, упавших на Землю, присутствует состав, который предполагает, что они произошли именно от таких ранних планетезималей, расплавленных и не расплавленных. Исследователи уверены, что оба этих типа были сформированы весьма быстро, менее чем за пару миллионов лет, в начале эволюции Солнечной системы.