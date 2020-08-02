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Бастуют все!

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  • Дмитрий Петров, «Новая газета»
  • 2.08.2020, 13:22
  • 4,595
Бастуют все!

Как у поляков получилось сменить режим.

«…Вопреки лжи, распространяемой в ваших странах, мы — подлинное 10-миллионное представительство трудящихся, созданное в результате забастовок. Наша цель — борьба за улучшение жизни... Мы верим, что уже скоро ваши и наши представители смогут встретиться, чтобы обменяться опытом», — писали члены свободного профсоюза «Солидарность» в обращении к трудящимся Восточной Европы и народов СССР, принятом на их первом форуме 8 сентября 1981 года.

Ко мне этот текст попал через месяц. Я перепечатал его на машинке и дал читать тем, кому особо доверял. Мы бурно обсуждали события в Польше.

И как они там все это устраивают? И держатся уже больше года. Это казалось невероятным.

Протесты против повышения цен на мясо в июле 1980 года, начавшись в Люблине, превратились в забастовки и за месяц охватили все промышленные центры. А 14 августа 1980 года — то есть 40 лет назад — в Гданьске забастовала верфь имени Ленина.

Работники судоверфи в Гданьске участвуют в забастовке, 1980 год. Фото: РИА Новости

Работники судоверфи в Гданьске участвуют в забастовке, 1980 год. Фото: РИА Новости

Символично? Еще как! Рабочая стачка на социалистическом (как считалось) предприятии имени того, кто учил: «Чтобы не дать довести себя до крайнего положения, рабочие начинают отчаянную борьбу. <…> Они хотят дать почувствовать <…> свое возмущение, пробуют свои совместные силы, чтобы выйти из невыносимого положения».

И что же рекомендует «вождь мирового пролетариата» польским трудящимся, угнетенным бюрократами-перерожденцами?

А вот что: сообща заявлять свои требования и отказываться подчиняться.

Тогда, писал он в статье «О стачках», «рабочие перестают быть рабами, они становятся людьми, начинают требовать, чтобы их труд <…> давал возможность жить по-человечески». Этот текст знаком многим интеллектуалам из «Комитета общественной самообороны / Комитета обороны рабочих» (КОС–КОР), формирующим независимые рабочие организации. Большинство из них, оканчивая вузы и защищая диссертации, сдавали экзамены по марксизму…

А Маркс писал, что в индустриальном обществе рабочий становится придатком машины. То есть, по сути, — станком, послушно выдающим продукцию, которой распоряжаются совсем другие люди. Где-то акционеры-капиталисты. Где-то — функционеры-«социалисты».

И вот, к изумлению властей, долго молчавшие «станки» — заговорили. И в полный голос.

Глава профсоюза «Солидарность» Лех Валенса выступает перед протестующими во время забастовки на судоверфи в Гданьске, 1980 год. Фото: Reuters

Глава профсоюза «Солидарность» Лех Валенса выступает перед протестующими во время забастовки на судоверфи в Гданьске, 1980 год. Фото: Reuters

Попытки бывали, но тогда — в 1970 и 1976 годах — локальные стачки удалось подавить. Но тут! — повсеместные массовые захваты предприятий сотрудниками, выдвижение требований, включая право на свободные профсоюзы и забастовку. А как же? Ведь стачек сотни. И все они — незаконны.

Но размах движения таков, что власти бессильны. Тем более что 17 августа на той же верфи им. Ленина уже создан Межзаводской забастовочный комитет во главе с электриком Лехом Валенсой — будущим президентом страны. Через день интеллектуалы, в том числе члены КОС–КОР, учреждают группу экспертов-cоветников забасткома во главе с публицистом Тадеушем Мазовецким — будущим первым премьер-министром, и историком Брониславом Геремеком — будущим министром иностранных дел.

Это не клуб полемистов. Это — штаб. Фабрика мысли и стратегии движения.

Оппозиционеры разных взглядов, а главное — рабочие и интеллектуалы вместе создают общее движение. В их единстве — ключ к его успеху.

Забастовка на верфи им. Ленина в Гданьске. Фото: Wikimedia

Забастовка на верфи им. Ленина в Гданьске. Фото: Wikimedia

Разногласия между правыми и либертарными левыми до поры забыты; личные амбиции (а у многих они очень велики) — оставлены в стороне.

Люди вместе делают одно важное дело.

Бастуют все. Рабочие, крестьяне, школы и вузы. Студентка Марыля Плоньска, cекретарь Межзаводского стачкома, заявляет: цель движения — смену режима.

В конце августа — начале сентября в ряде городов забастовщики и комиссия вице-премьера Мечислова Ягельского подписывают соглашения, открывающие путь к созданию массовой оппозиционной организации, объединяющей рабочих и интеллектуалов. 17 сентября делегаты забасткомов учреждают профсоюз «Солидарность».

Впереди — трудный путь к смене режима. Но ключ к переменам выкован — это важный и актуальный, в том числе и сегодня, опыт целенаправленного союза мятежных мозгов и рабочих рук. Это он дал слово «станкам». И молчать их уже не заставили.

Дмитрий Петров, «Новая газета»


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