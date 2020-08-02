Как выглядят и сколько стоят самые дешевые «трешки» Минска 8 2.08.2020, 13:32

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Цены на столичную недвижимость продолжают снижаться.

Цены на квартиры на вторичном рынке в Минске продолжают снижаться, но еще непонятно, как они поведут себя в более отдаленной перспективе. Поэтому предлагаем взглянуть, как выглядят самые дешевые трешки с каким-никаким ремонтом на сегодня, куда можно заселиться даже семьей, пишет tut.by.

На Ангарской

На первом этаже в панельной пятиэтажке на улице Ангарской, 18/3, за 51,9 тысячи долларов продается квартира площадью в 50 квадратных метров. Площадь кухни — 6,1 метра.

Несколько лет назад в доме был капитальный ремонт. В кухне и ванной кафель на стенах. В кухне также новое пластиковое окно. Металлическая дверь. За квартирой закреплен подвал. В одной остановке — метро «Могилевская».

В соседнем доме на Ангарской

На первом этаже в панельной пятиэтажке на улице Ангарской, 18/1, за 52,9 тысячи долларов продается квартира площадью в 50 квадратных метров. Площадь кухни — 6,1 метра.

На окнах стеклопакеты ПВХ. На полу уложен ламинат. В санузлах керамическая плитка.

В Серебрянке

На пятом этаже в панельной пятиэтажке на улице Плеханова, 101, за 52,9 тысячи долларов продается квартира площадью в 50 квадратных метров. Площадь кухни — 6,15 метра.

Входная металлическая дверь. Два стеклопакета ПВХ в комнатах и один деревянный в кухне. Напольное покрытие в жилых комнатах — доска, коридоре и кухне — плитка. В санузле — плитка.

Еще раз в Серебрянке

На пятом этаже в панельной пятиэтажке на улице Рокоссовского, 96, за 55 тысяч долларов продается квартира площадью в 50 квадратных метров. Площадь кухни — 6,15 метра.

Входная металлическая дверь, стеклопакеты. Напольное покрытие — ламинат, плитка. Есть шкаф-купе и подвал.

В районе Чкалова

На первом этаже в панельной пятиэтажке на улице Брилевской, 12, за 56,5 тысячи долларов продается квартира площадью в 54 квадратных метра. Площадь кухни — 6 метров.

Косметический ремонт в санузле, во всей квартире установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь. Рядом станция метро «Институт культуры».