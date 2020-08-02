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Британские СМИ предсказали скорый конец Лукашенко

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  • 2.08.2020, 13:55
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Британские СМИ предсказали скорый конец Лукашенко

Реакция граждан страны не оставляет шансов диктатору.

Лукашенко удавалось удерживать власть благодаря «взрывной смеси популизма, социализма, репрессий, российских денег и бесконечного терпения Европы».

Такое мнение выразил автор британского журнала The Economist (перевод - rosbalt.ru), предсказав, что грядущие президентские выборы станут для Лукашенко одним из самых сложных моментов.

Издание отмечает, что «честных выборов» в Беларуси не проводилось с 1994 года.

В нынешних условиях провести демократические выборы не представляется возможным, уверены в Британии.

При этом опасения белорусских властей должен вызывать не сам исход выборов, а реакция граждан страны. На Западе уверены, что у белорусов накопилось недоверие к Лукашенко из-за его «халатного отношения» к коронавирусу и многолетнего отсутствия изменений на политической арене.

Указывают британцы и на напряжение в отношениях между Россией и Беларусью, которое также может сыграть против Лукашенко. Издание не исключает, что президент России Владимир Путин решил отстраниться от ситуации и позволить белорусскому правителю «самостоятельно разрушить собственную карьеру».


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