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Ученые нашли новый вид животных

  • 2.08.2020, 14:15
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Ученые нашли новый вид животных

Их обнаружили в тропических лесах Мадагаскара.

Группа исследователей обнаружила в тропических лесах северо-восточного Мадагаскара новый вид мышиного лемура. Размеры зверька не превышают 26 см, сообщает «Апостроф» со ссылкой на sci-news.com.

По мнению французских исследователей, а также их коллег из Германии, США, Португалии и Мадагаскара, этот вид находится под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов.

Науке известно более 100 видов лемуров, составляющих около одной пятой всех живых приматов на Земле. Среди наиболее распространенных лемуров — мышиные лемуры — мелкие, всеядные ночные приматы рода Microcebus. Эти существа можно найти во всех регионах Мадагаскара, где есть леса.

У мышиных лемуров общая длина головы, тела и хвоста обычно менее 27 см, что делает их самыми маленькими из приматов. Первые два вида были открыты почти три десятилетия назад, а сейчас этот род включает 25 видов, в основном диагностированных по данным ДНК.

Новый вид лемуров был назван мышиным лемуром Ионы (Microcebus jonahi) в честь приматолога профессора Ионы Ратсимбазафи, который посвятил жизнь работе по сохранению лемуров на родном острове Мадагаскар.

Новооткрытый вид — один из самых маленьких приматов в мире — его масса составляет всего 60 граммов. Они покрыты густым и плотным рыжевато-коричневатым мехом, нижняя сторона тела светлее верхней. Между самцами и самками нет значимых внешних различий. От самого похожего вида, мышиного лемура Макартура (Microcebus macarthurii), мышиный лемур Ионы отличается более длинным телом в сочетании с более коротким хвостом, широкими ушами и короткой головой.


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