Учитель: 9 августа буду на площади с друзьями, коллегами и родителями детей, которых учу 3 2.08.2020, 14:38

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Беларусь должна перейти в «следующий класс».

- Я простой учитель математики с небольшим стажем, но моя профессия лично меня научила очень многому. Причем, как сам предмет, так и работа с детьми и их родителями. Хочу поделиться своими мыслями, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Нас в школе учили, что дважды два равно четыре, но почему-то мы это воспринимаем слишком буквально.

Мало кто хочет задумываться об этом, но все бесчинства власти, это те самые дважды два, и итог у них один и он не минуем. Этой власти конец, просто народ слишком долго рожал ответ у доски.

И вот ответ найден. Прямо сейчас мы все вместе пишем его на доске истории Беларуси. Еще совсем немного и мы начнем другое упражнение, а это останется в нас в виде жизненного опыта.

9 августа я буду на площади с друзьями, некоторыми коллегами и родителями детей, которых я учу математике. Мы все вместе сделаем то, что необходимо для того, чтобы вся страна наконец перешла в «другой класс».

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