Тайны мадридского двора 2.08.2020, 14:52

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Как тайное состояние бывшего короля Хуана Карлоса потрясло Испанию и поставило под вопрос будущее монархии.

Бывший король Испании Хуан Карлос оказывался в центре множества скандалов: журналисты публиковали записи его разговоров с бывшей любовницей, рассказывали о масштабных финансовых махинациях и отмывании денег. В результате его репутация была уничтожена - и теперь под вопросом оказалось само существование монархии в стране, возглавляемой сейчас его сыном, королем Фелипе, передает ВВС.

Казалось, что Хуан Карлос войдет в историю как король, обеспечивший Испании благополучный переход к демократии после окончания диктатуры Франко в 1975 году. Но когда личные финансовые дела 82-летнего экс-монарха стали предметом двух судебных разбирательств в Швейцарии и Испании, его былые заслуги ушли на задний план.

Как король Фелипе попал в ловушку

Когда в 2014 году Хуан Карлос отрекся от престола из-за слухов о своей скандальной личной жизни, его преемник, король Фелипе пытался показать, что он совсем не такой. В отличие от своего жившего на широкую ногу отца, он хотел олицетворять умеренность - особенно с учетом того, что монархия большой популярностью в Испании не пользуется.

Но Фелипе обвиняли в том, что он тоже позволял себе жить в роскоши - и делал это за счет спрятанных в офшорах отцовских миллионов. В результате с новой силой зазвучали призывы к большей прозрачности в финансовых делах королевской семьи. На короля оказывается давление с тем, чтобы он разорвал связи с отцом.

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По следам королевских денег

В 2018 году, после того, как в прессе появились утверждения о тайных миллионах Хуана Карлоса, швейцарский прокурор Ив Бертосса начал расследование. Он допросил жившего в Швейцарии юриста бывшего короля, его финансового консультанта и нескольких других связанных с ним людей, в том числе бывшую любовницу - немецкую предпринимательницу Коринну цу Сайн-Витгенштейн.

В центре продолжающегося до сих пор расследования Бертоссы оказались 100 млн долларов, которые Хуан Карлос получил в подарок от короля Саудовской Аравии в 2008 году. Прокурор пытается выяснить, был ли этот дар связан с контрактом на 6,7 млрд евро, который спустя три года получили испанские компании на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой.

Прокурор Бертосса обнаружил два офшорных фонда, связанных с банковскими счетами в Швейцарии.

Один из них, зарегистрированный в Панаме Lucum Foundation, был создан специально для получения подарка в 100 млн долларов от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдуллы. В 2012 году эта компания была ликвидирована, а почти вся эта сумма перешла к Коринне цу Сайн-Витгенштейн.

У Сайн-Витгенштейн есть подписанная Хуаном Карлосом дарственная, которая призвана продемонстрировать, что она получила эти средства как не подлежащий возврату подарок и об отмывании денег речь не идет. Вместе с тем, Сайн-Витгенштейн утверждает, что вернула деньги, которые она получила от Lucum Foundation в виде займа на покупку двух квартир на швейцарском курорте Виллар для нее и Хуана Карлоса.

Второй фонд называется Fondation Zagatka, он зарегистрирован в Лихтештейне и его бенефициаром выступает Альваро де Орлеан, дальний кузен Хуана Карлоса. В ходе своего расследования Бертосса допрашивал де Орлеана о многомиллионных платежах от зарубежных бизнес-сделок, появлявшихся на счетах его фонда, а также о финансировании этим фондом частных перелетов Хуана Карлоса стоимостью более 5 миллионов евро.

Де Орлеан утверждает, что миллионы на счетах фонда Zagatka принадлежат именно ему, а бывшему королю он помогал из родственных чувств.

В июне прокуроры Верховного суда Испании объявили, что впервые в современной истории страны начинают расследование деятельности Хуана Карлоса с целью установить, виновен ли он в преступлениях, связанных с саудовскими деньгами. При этом Хуан Карлос остается защищен от судебного преследования за любые нарушения, совершенные до его отречения от престола в 2014 году.

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Намеки и слухи об экстравагантных роскошествах короля, его внебрачных связях, как и о том, что он замешан в коррумпированных сделках, часто появлялись во время его правления. Однако испанские СМИ, как и политический истеблишмент, предпочитали закрывать на это глаза до апреля 2012 года, когда с монархом приключилась неудача во время его излюбленного занятия — охоты.

Охотился он в тот момент не на кабана или оленя где-нибудь в испанских лесах, а на слонов в Ботсване, и это в тот момент, когда безработица в Испании превысила 24%, а страна переживала худший экономический спад за все то время, что Хуан Карлос находился на троне.

На той злополучной охоте король сломал бедро, и когда его пришлось доставлять обратно на родину, вскрылись все подробности его увеселительной поездки, которая до этого держалась в тайне.

Как раз незадолго до этого разразился другой скандал, в котором оказался замешан зять короля, муж его младшей дочери Иньяки Урдангарин. Его обвиняли в мошенничестве и коррупции, и в итоге в 2018 году он оказался за решеткой.

Прежде лояльные СМИ развернули кампанию против Хуана Карлоса.

Вскоре испанцы узнали, что их король был в Ботсване со своей любовницей, Сайн-Витгентшейн, а всю поездку оплатил саудовский магнат.

Это, как и проблемы со здоровьем, вынудили короля отречься от престола в пользу своего сына Фелипе, ставшего в июне 2014 новым королем.

Но самое худшее для новоиспеченного "короля в отставке" было впереди.

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В 2018 году интернет-издание El Español опубликовало ряд материалов, основанных на расшифровке записанных на пленку разговоров экс-любовницы короля Сайн-Витгенштейн с Хосе Вильярехо, бывшим полицейским следователем, в настоящий момент отбывающим тюремный срок. Беседуя с ним из своего лондонского дома, Сайн-Витгенштейн была не в курсе, что Вильярехо имел обыкновение тайно записывать на пленку свои беседы с сильными мира сего.

В этом разговоре, который происходил в 2015 году, Сайн-Витгенштейн описывает, как она была удивлена неловкими попытками Хуана Карлоса отмыть деньги. Она рассказала, как внезапно монарх сказал ей, что король Марокко только что подарил ей недвижимость стоимостью в 3 млн евро, но он просит ее передарить подарок ему.

"Они говорят - вот, она не хочет отдавать вещи назад. Но если я это сделаю, то это будет отмывание денег, и я попаду в тюрьму", - говорит на пленке Сайн-Витгенштейн.

В этом же разговоре она утверждает, что испанские спецслужбы развернули кампанию, чтобы ее запугать и оказать давление, вынудив пойти на сделку со следствием.

"Король никакого представления не имеет о том, что законно, а что нет", - заявила его бывшая любовница в этом же разговоре.

Эти пленки и привели к тому, что было открыто два расследования - в Женеве и в Национальном суде Испании. Испанское расследование с тех пор перешло под контроль Верховного суда, поскольку только эта инстанция правомочна заниматься расследованием обвинений, выдвинутых в отношении бывшего короля.

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Дальнейший урон королевской семье

Жернова правосудия поворачиваются медленно, и, возможно, так никогда и не приведут к тому, что Хуан Карлос окажется на скамье подсудимых. Однако СМИ пустились во все тяжкие, начав наперебой повествовать о роскошном стиле жизни бывшего монарха.

Испанская газета El País, традиционно поддерживавшая Хуана Карлоса, поведала, как он в 2010 году прилетел в Швейцарию к своему управляющему личными активами и передал ему чемодан с 1,9 млн долларов наличными, сказав, что это подарок от правителя Бахрейна.

Но, вероятно, самым болезненным для испанской монархии как института, стало раскрытие информации в марте 2020 года о том, что Фелипе был обозначен в качестве наследника фондов Lucum и Zagatka, что вынудило нынешнего короля объявить об отказе от какого бы то ни было имущественного наследства, которое Хуан Карлос намеревается оставить ему по завещанию.

Испанский королевский двор также вынужден был сделать беспрецедентное заявление, объявив, что Хуан Карлос отныне больше не будет получать ежегодную выплату из бюджета страны в размере 200 000 евро. Хуан Карлос с тех пор не появлялся на публике.

Как могут развиваться события?

Бывший король Испании не обладает иммунитетом от преследования в Швейцарии - вне зависимости от давности совершенных правонарушений - так что прокурор Бертосса еще может предъявить ему обвинения.

Что касается расследования, которое ведет Верховный суд Испании, то большинство экспертов полагают, что экс-монарх избежит наказания, так как большая часть предполагаемых преступлений была совершена до его отречения.

Испанский конгресс также пока проголосовал против призывов, выдвинутых некоторыми левыми и малочисленными региональными партиями, об учреждении следственной комиссии, которая бы занялась происхождением офшорных средств Хуана Карлоса.

Что делать теперь королю Фелипе?

Согласно недавним опросам, испанское общество по вопросу о том, оставаться ли ей монархией, разделилось ровно пополам.

Через три дня после объявления об отказе от наследства своего отца король Фелипе выступил по телевидению с обращением к соотечественникам по поводу пандемии коронавируса, не упомянув о своем семейном позоре, в то время как некоторые испанцы вышли на балконы, чтобы звоном кастрюль выразить возмущение по поводу поведения королевской семьи.

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В последние несколько недель королевский двор Испании отказывается как-либо комментировать разоблачения, связанные с личной жизнью Хуана Карлоса.

Однако сообщения о том, что бывший король и его помощники доставляли миллионы евро в королевскую резиденцию Сарсуэла под Мадридом, как и рассказанные на пленке Сайн-Витгенштейн откровения о том, что бывший король все расходы семьи оплачивал из своих офшорных фондов наличными, мало помогут его сыну дистанцироваться от грехов отца.

Некоторые полагают, что Фелипе должен полностью покончить с прошлым и начать все с чистого листа.

Премьер-министр Педро Санчес недавно признал, что обвинения против Хуана Карлоса огорчительны и что он выступает за конституционные изменения в отношении абсолютного иммунитета, которым пользуется глава государства Испании.

По мнению ярого сторонника испанской монархии, бывшего редактора роялистской газеты ABC Хосе Антонио Сарсалехоса, король Фелипе, чтобы укрепить за собой трон, должен предпринять дальнейшие шаги, включая "физическое выдворение" Хуана Карлоса из дворца Сарсуэла.

"Фелипе должен дать испанскому народу исчерпывающее объяснение, а также рассмотреть необходимость составить декларацию о доходах - так, как это делают избираемые политики", - полагает Сарсалехоса.