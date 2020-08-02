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Чрезвычайный комитет ВОЗ оценил ситуацию спустя полгода после вспышки COVID-19 в Китае

  • 2.08.2020, 15:12
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Чрезвычайный комитет ВОЗ оценил ситуацию спустя полгода после вспышки COVID-19 в Китае

Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.

Пандемия коронавирусной инфекции может принять "затяжной" характер, а её эффекты могут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает svoboda.org.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собрался 1 августа, чтобы оценить ситуацию спустя шесть месяцев после того, как вспышка коронавирусной инфекции в Китае была объявлена международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло в конце января. Ряд экспертов и политиков – в том числе президент США Дональд Трамп – подвергали ВОЗ критике за слишком медленную, по их мнению, реакцию на развитие эпидемии. Глава ВОЗ в субботу заявил, что чрезвычайная ситуация была объявлена в момент, когда за пределами Китая не умер ещё ни один человек.

Сейчас число жертв, по подсчетам института Джонса Хопкинса, во всём мире превысило 680 тысяч, а число инфицированных приближается к 18 миллионам. Пандемия была объявлена в начале марта, когда вирус стал быстро распространяться в Европе.

Карантинные меры, введённые в большинстве стран мира в марте, в мае – июне были ослаблены после некоторого замедления роста числа новых инфицированных. В ряде стран, однако, коронавирус в последнее время начал вновь быстро распространяться. Возвращаются и ограничения. В Мельбурне – втором по численности населения городе Австралии – людям без уважительных причин запретили выходить из дома с 8 вечера до 5 утра. Такой режим должен продлиться шесть недель. Ряд ограничений был вновь введён на этой неделе в некоторых регионах Испании и Великобритании.

Экономики США и Европы во втором квартале пережили рекордное падение – как правило, более 10 процентов ВВП по отношению к первому кварталу и ещё больше – к предыдущему году.


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