«Мужики, вы где?» 16 2.08.2020, 15:18

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Участник митинга в Минске в поддержку Светланы Тихановской обратился к белорусским мужчинам.

Участник митинга в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел 30 июля в Минске, обратился к белорусским мужчинам. Текст обращения опубликовала пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Я родился и живу в Беларуси, мне 53 года. Всегда с 1994 года голосовал против Лукашенко.

30 июля посетил митинг в Минске в поддержку Светланы Тихановский. Я был сильно потрясен увиденным, это и заставило меня написать обращение к белорусским мужикам.

На митинге собралось очень много людей, я такое видел только в 1991 году. Был поражён тем, что большинство пришедших были белорусские женщины. Были совсем юные девчонки, чуть постарше и даже бабушки. Нет, конечно, и мужчин хватало, но в основном молодые, а моего возраста совсем немного.

Где же вы?! Что произошло, с вами, мужики? Вами, простыми рабочими, строителями, со всеми людьми, кто не возле корыта?

Вас всё устраивает? У вас что, достойные зарплаты? О вас что, не вытирают ноги, вас не унижают, на вас не плюют? Или вы, за 26 лет правление луки превратились в рабов?

Так посмотрите на белорусских женщин! На митинге возле меня стояли две хрупкие девчонки. Одна всё время оглядывалась. Я сними разговорился, спросил, может что беспокоит? Они мне рассказали, что работают в IT-компании, неплохо зарабатывают, в принципе всё нормально. Я тогда спросил, почему тогда вы сюда пришли? А они сказали, что хотят жить в цивилизованной стране, чтобы работал закон, чтобы не унижали простых людей. И чтобы в Беларуси было не страшно жить. Они рассказали, что им было очень страшно идти на митинг, но они хрупкие, юные девушки преодолели свой страх и пришли. Пришли за себя и за вас!

А вы, взрослые мужики, лежащие на диване, чего боитесь? Надо вставать с диванов и что-то менять в нашей стране. Хватит бояться. Вы взрослые люди. Жизнь прожили, почти все служили в армии. Страшно в молодости, я знаю.

Мне исполнилось 18 лет, а через месяц меня забрали в армию, в ВДВ. Ещё через полгода в Афганистан. Никогда не забуду свой первый бой. Было очень страшно. Но ничего, я выжил. А как воевали в Афгане белорусские пацаны! Смело, мужественно, не боялись никого. И это придавало смелости. Тогда я гордился белорусскими мужиками.

Что же произошло сейчас? Неужели за 26 лет вас превратили в скот? Неужто вам не хочется хорошо жить? Нормально зарабатывать? Чтобы вы, ваши дети и внуки хорошо жили и были счастливы? Чтобы ваши дети и внуки никуда не уезжали, а жили в процветающей стране?

Если вы считаете себя мужчиной, то встаньте с дивана и 9 августа сходите и проголосуйте за Светлану Тихановскую, а потом защитите свой голос на площади вашего города. Отдайте свой голос за нормальную жизнь в нашей стране, за своих детей и внуков.

Обращаюсь к молодёжи! Помогите донести это обращение до своих отцов, дедов, до всех мужиков Беларуси. Кто если не мы?!