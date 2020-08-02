закрыть
2 августа 2020, воскресенье, 17:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мужики, вы где?»

16
  • 2.08.2020, 15:18
  • 17,014
«Мужики, вы где?»

Участник митинга в Минске в поддержку Светланы Тихановской обратился к белорусским мужчинам.

Участник митинга в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который прошел 30 июля в Минске, обратился к белорусским мужчинам. Текст обращения опубликовала пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

- Я родился и живу в Беларуси, мне 53 года. Всегда с 1994 года голосовал против Лукашенко.

30 июля посетил митинг в Минске в поддержку Светланы Тихановский. Я был сильно потрясен увиденным, это и заставило меня написать обращение к белорусским мужикам.

На митинге собралось очень много людей, я такое видел только в 1991 году. Был поражён тем, что большинство пришедших были белорусские женщины. Были совсем юные девчонки, чуть постарше и даже бабушки. Нет, конечно, и мужчин хватало, но в основном молодые, а моего возраста совсем немного.

Где же вы?! Что произошло, с вами, мужики? Вами, простыми рабочими, строителями, со всеми людьми, кто не возле корыта?

Вас всё устраивает? У вас что, достойные зарплаты? О вас что, не вытирают ноги, вас не унижают, на вас не плюют? Или вы, за 26 лет правление луки превратились в рабов?

Так посмотрите на белорусских женщин! На митинге возле меня стояли две хрупкие девчонки. Одна всё время оглядывалась. Я сними разговорился, спросил, может что беспокоит? Они мне рассказали, что работают в IT-компании, неплохо зарабатывают, в принципе всё нормально. Я тогда спросил, почему тогда вы сюда пришли? А они сказали, что хотят жить в цивилизованной стране, чтобы работал закон, чтобы не унижали простых людей. И чтобы в Беларуси было не страшно жить. Они рассказали, что им было очень страшно идти на митинг, но они хрупкие, юные девушки преодолели свой страх и пришли. Пришли за себя и за вас!

А вы, взрослые мужики, лежащие на диване, чего боитесь? Надо вставать с диванов и что-то менять в нашей стране. Хватит бояться. Вы взрослые люди. Жизнь прожили, почти все служили в армии. Страшно в молодости, я знаю.

Мне исполнилось 18 лет, а через месяц меня забрали в армию, в ВДВ. Ещё через полгода в Афганистан. Никогда не забуду свой первый бой. Было очень страшно. Но ничего, я выжил. А как воевали в Афгане белорусские пацаны! Смело, мужественно, не боялись никого. И это придавало смелости. Тогда я гордился белорусскими мужиками.

Что же произошло сейчас? Неужели за 26 лет вас превратили в скот? Неужто вам не хочется хорошо жить? Нормально зарабатывать? Чтобы вы, ваши дети и внуки хорошо жили и были счастливы? Чтобы ваши дети и внуки никуда не уезжали, а жили в процветающей стране?

Если вы считаете себя мужчиной, то встаньте с дивана и 9 августа сходите и проголосуйте за Светлану Тихановскую, а потом защитите свой голос на площади вашего города. Отдайте свой голос за нормальную жизнь в нашей стране, за своих детей и внуков.

Обращаюсь к молодёжи! Помогите донести это обращение до своих отцов, дедов, до всех мужиков Беларуси. Кто если не мы?!


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип