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Курс биткоина вырос до $ 99 999

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  • 2.08.2020, 15:21
  • 3,745
Курс биткоина вырос до $ 99 999

На одной из бирж произошла аномальная сделка.

Сегодня, 2 августа, на деривативной платформе Binance Futures произошла аномальная сделка. Курс квартального фьючерcа на биткоин с датой исполнения в сентябре на мгновение вырос почти на 800%, до $ 99 964, пишет РБК.

Вероятно, причиной этого стала ошибка крупного инвестора и/или покупка большого количества контрактов одним ордером. Обычно часовой объем торгов в этой паре колеблется в диапазоне от $ 150 тыс. до $ 250 тыс. Но в момент скачка котировок фьючерса этот показатель вырос до $ 1,35 млн.

Еще одна странная сделка произошла на бирже Binance. Сначала токен Algorand в паре к стейблкоину TUSD на фоне спада всего рынка подешевел с $ 0,33 до $ 0,26. Но сразу после этого цена криптовалюты кратковременно выросла на 65%, до $ 0,43. Сейчас актив торгуется на отметке в $ 0,31.

Отклонение курса обоих активов от рыночного значения произошло на фоне колебаний цены биткоина. В течение последних суток она постепенно поднялась с $ 11 200 до $ 12 100. Но сразу после этого за несколько минут обрушилась до $ 10 500. На данный момент котировки BTC стабилизировались на уровне в $ 11 300.


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