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Какой будет погода в начале недели

  • 2.08.2020, 15:37
  • 2,019
Какой будет погода в начале недели

Прогноз синоптиков.

До 29 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7. Днем будет 23-29 градусов тепла.


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