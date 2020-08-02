Какой будет погода в начале недели
- 2.08.2020, 15:37
- 2,019
Прогноз синоптиков.
До 29 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 3 августа, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7. Днем будет 23-29 градусов тепла.