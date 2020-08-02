Терапевт из Минска: Тесты как не работали, так и не работают, а значит и COVID-19 у нас «нет» 2 2.08.2020, 16:32

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Фото: «Наша Ніва»

Как на самом деле в Беларуси обстоят дела с коронавирусом.

Сайт Charter97.org получил письмо от читателя:

- Работаю терапевтом в поликлинике Минска. Хочу поделиться тем, как прямо сейчас обстоят дела у нас с COVID-19.

Прямо скажем, дела плохи. Тесты делаем не всем, но это и не важно, ведь они как не работали, так и не работают, а значит и коронавируса у нас «нет». Зато налажено диагностирование на компьютерную томографию (КТ). Это позволяет нам увидеть реальную ситуацию.

Пневмонии у 99% исследуемых, практически все со слабыми симптомами, поэтому людей просто отправляем домой и на работу. Кто из врачей смелее и честнее, тот предупреждает, что у человека скорее всего коронавирус и что следует ждать фиброз легких. Ну, и на повторное КТ зовем через 3-4 месяца.

Насколько знаю, по смертности тоже ситуация не лучшая, хоть и меньше стало, но всё равно много. Такой смертности быть не должно.

Конечно «ковидные» смерти шифруют до сих пор под иные, при этом все всё понимают.

Ситуацию еще можно улучшить, но властям до больных и медиков нет дела, финансирование так себе, чисто для галочки.

Про доплаты ещё скажу - нет их, а точнее очень урезают, потому что «коронавирус побежден», поэтому и тесты нормальные не закупают, не выгодно.